Steam und Uplay: Diese Spiele gibt es am Wochenende kostenlos

Michael Söldner

Mit kostenlosen Spielen wollen euch Steam, Uplay und Epic das Wochenende vor dem Rechner versüßen.

Vergrößern Bei Steam und Uplay warten am Wochenende mehrere Gratis-Spiele. © ubisoft.de

Aufgrund der Coronakrise ist die Bevölkerung dazu angehalten, sich in den heimischen vier Wänden aufzuhalten. Mit kostenlosen Spielen unterstützen Steam, Epic und Uplay dieses Vorhaben. Während im Epic Games Store bis zum 26. März die beiden Spiele Watch Dogs und The Stanley Parable gratis angeboten werden, gibt es bei Steam und Uplay ebenfalls kostenlose Spiele. Ubisoft bietet auf dem PC, der PS4 und der Xbox One für den Zeitraum des Wochenendes Assassin's Creed Odyssey komplett kostenlos zum Ausprobieren an. Wer genügend Zeit hat, könnte am Wochenende vielleicht sogar schon den Abspann über den Bildschirm flimmern sehen. Ansonsten bleibt nach dem kostenlosen Anspielzeitraum nur der Kauf. Dann bieten sich auch zahlreiche Download-Inhalte an, die Assassin's Creed Odyssey deutlich erweitern.

Auf Steam lockt hingegen der Football Manager 2020, der auch vor dem Monitor Stadion-Atmosphäre aufkommen lässt. Im Gegensatz zu PES und FIFA steht hier aber eher der Teil des Sports auf dem Programm, der in TV-Übertragungen eher eine kleine Rolle spielt: Monate im Voraus müssen Kader aufgestellt und Budgets eingeplant werden. Das kostenlose Anspielen ist hier fast eine Woche lang möglich. Außerdem lockt Steam noch mit seinem Game Festival , in dem sich viele bislang unveröffentlichte Spiele unverbindlich ausprobieren lassen. Meist handelt es sich bei den Demos aber eher um kleinere Indie-Games, die aber dennoch fesseln können.

Assassin's Creed Odyssey bei Uplay ausprobieren



Football Manager 2020 auf Steam ausprobieren