Steam und Epic: Zwei Gratis-Spiele für das Wochenende

Michael Söldner

An diesem Wochenende lassen sich zwei gänzlich unterschiedliche PC-Spiele kostenlos ausprobieren.

Vergrößern Im Epic Games Store und bei Steam locken am Wochenende neue Gratis-Spiele. © epicgames.com

Für ein unterhaltsames Wochenende vor dem Gaming-Rechner müssen Spieler nicht zwingend Geld ausgeben. Die größten Online-Shops für digitale Spiele locken regelmäßig mit kostenlosen Titeln, die sich unverbindlich ausprobieren lassen. Diesmalstehen gleich zwei Titel zum ausgiebigen Ausprobieren auf dem Programm. Den Auftakt macht „Chivalry 2“, ein seit knapp einem Jahr erhältliches Schlachtspektakel mit Rittern.

Ritter-Multiplayer-Action

Der Titel ist aktuell exklusiv im Epic Store verfügbar. Nun lässt sich das Multiplayer-Spiel bis Montag kostenlos ausprobieren. „Chivalry 2“ setzt auf Multiplayer-Kämpfe, wahlweise stehen Bogen- oder Armbrustschützen sowie Nahkämpfer zur Verfügung. Das Kampfsystem bietet dabei durchaus einige taktische Finessen. Mit gezielten Schlägen und parierten Angriffen stehen die Chancen auf den Sieg deutlich höher. Die Präsentation ist dabei jedoch nichts für schwache Nerven, hier und da fliegen abgetrennte Körperteile der Gegner durch die Gegend.

WW2-Multiplayer-Shooter

Ebenfalls kostenlos ausprobieren lässt sich der Multiplayer-Shooter „Hell Let Loose“. Der Titel entführt Spieler in den Zweiten Weltkrieg und legt den Fokus dabei auf Infanteriekämpfe. Dennoch können die bis zu 100 Spieler auch Panzer bemannen oder die Gegenseite mit Artillerieschlägen unter Druck setzen. Die Spielmechanik ist sehr realistisch gestaltet. Das Spiel richtet sich an Fans von Hardcore-Spielen, Erfolge stellen sich nur bei guter Taktik und einer guten Kommunikation zwischen den Spielern ein. „Hell Let Loose“ kann noch bis zum 21. März um 18:00 Uhr kostenlos ausprobiert werden.

„Chivalry 2“ kostenlos im Epic Game Store ausprobieren

„Hell Let Loose“ kostenlos bei Steam ausprobieren