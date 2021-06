Steam und Epic: Kostenlose Spiele für das Wochenende

Michael Söldner

Für das bevorstehende Wochenende bieten Steam und der Epic Games Store wieder mehrere Gratis-Spiele an.

Vergrößern Auf Steam und im Epic Games Store warten wieder mehrere Spiele zum unverbindlichen Testen. © steampowered.com

Wer die kommenden Tage gern ein paar neue PC-Spiele ausprobieren möchte, erhält bei Steam und im Epic Games Store eine kostenlose Gelegenheit. Gleich vier Spiele/Programme lassen sich ohne zusätzliche Ausgaben ausprobieren oder sogar dauerhaft behalten. Den Anfang macht das Adventure „Tell Me Why“ auf Steam. Das in Episoden veröffentlichte Spiel kann den ganzen Juni über kostenlos und mit allen Teilen gratis heruntergeladen und behalten werden. Ähnlich wie in „Life is Strange“ müssen dabei wichtige Entscheidungen getroffen werden, die den späteren Verlauf der Geschichte beeinflussen. Ebenfalls bei Steam wartet das „Battlefield 4 Vehicle Shortcut Bundle“. Wer den Multiplayer-Shooter bereits besitzt, kann damit alle Upgrades für sämtliche Fahrzeuge freischalten.

Im Epic Games Store wartet mit „Sonic Mania“ ein Geschenk, welches den bekannten Igel in die dritte Dimension versetzt. Doch trotz neuer Perspektive ändert sich am grundlegenden Gameplay wenig: Mit atemberaubenden Tempo müssen Ringe eingesammelt und Gegner eliminiert werden. Das Gratis-Angebot endet am 1. Juli 2021. Wer sich hingegen für Rennspiele interessiert, sollte „Horizon Chase Turbo“ eine Chance geben. Ebenfalls bis zum 1. Juli kann der Indie-Racer mit Cellshading-Optik kostenlos heruntergeladen und behalten werden. Dank Arcade-Gameplay und Mehrspieler-Option eignet sich „Horizon Chase Turbo“ auch für Einsteiger und Spieleabende mit Freunden oder der Familie. Wer hingegen nicht nur selbst spielen, sondern auch eigene Games erstellen möchte, der kommt mit dem „RPG Maker MZ“ auf seine Kosten. Der Baukasten für Rollenspiele lässt sich noch bis zum 28. Juni kostenlos ausprobieren.

„Tell Me Why“ bei Steam kostenlos herunterladen

„Battlefield 4Vehicle Shortcut Bundle“ bei Steam kostenlos herunterladen

„Sonic Mania“ imEpic Games Store kostenlos herunterladen



„Horizon ChaseTurbo“ im Epic Games Store kostenlos herunterladen

„RPG Maker MZ“bei Steam kostenlos ausprobieren