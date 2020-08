Steam und Epic: 7 Spiele am Wochenende kostenlos

Michael Söldner

Am Wochenende lassen sich sieben Spiele völlig unverbindlich ausprobieren, drei davon können behalten werden.

Vergrößern Am Wochenende locken gleich sieben Gratis-Games. © capcom.com

Trotz Hitzewelle lockt der PC gerade in den Abendstunden am Wochenende zu einer Gaming-Runde. Wer am Wochenende neue Spiele ausprobieren möchte, muss dafür nicht einmal Geld ausgeben. Auf Steam und im Epic Games Store warten insgesamt sieben Spiele ohne Mehrkosten. Einige lassen sich für den Zeitraum des Wochenendes gratis ausprobieren, andere können dauerhaft in die eigene Sammlung wandern. Den Anfang macht der Koop-Shooter Borderlands 3, der auf Steam bis zum 12. August kostenlos ausprobiert werden kann. Ebenfalls für gesellige Abende eignet sich das Prügelspiel Street Fighter 5, welches bei Steam bis zum 10. August kostenlos getestet werden kann.

Etwas mehr Zeit sollte man hingegen für The Elder Scrolls Online mitbringen. Das MMO lässt sich bei Steam und bei Bethesda bis zum 20. August gratis ausprobieren. Der Download wiegt aber über 90 GB. Bei Battle.net kann hingegen der Ego-Shooter Call of Duty Modern Warfare in der aktuellen Season 5 unverbindlich ausprobiert werden. Das Angebot gilt bis zum 15. August und fordert 200 GB Festplattenspeicher. Als dauerhaftes Geschenkt locken im Epic Games Store die Lagerhaus-Simulation Wilmots Warehouse und das Comedy-Adventure 3 out of 10. Bei Bethesda gibt es hingegen den Ego-Shooter Quake kostenlos. Dafür müssen sich Nutzer nur im Bethesda-Launcher einloggen.

Borderlands 3 kostenlos ausprobieren



Street Fighter 5 kostenlos ausprobieren



The Elder Scrolls Online kostenlos ausprobieren



Call of Duty Modern Warfare kostenlos ausprobieren



Wilmots Warehouse kostenlos herunterladen



3 out of 10 kostenlos herunterladen