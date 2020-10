Steam und Epic: 6 Gratis-Spiele für das Wochenende

Michael Söldner

Rund um Halloween lassen sich zwei Spiele kostenlos herunterladen und weitere vier Games gratis anspielen.

Vergrößern Sims 4 kann zusammen mit fünf weiteren Spielen am Wochenende ausprobiert werden. © ea.com

Wer das verregnete Wochenende vor seinem PC verbringen möchte, muss dafür nicht einmal Geld ausgeben. Auf Steam und im Epic Games Store warten gleich sechs kostenlose Spiele zum Ausprobieren oder Behalten. Der Epic Games Store lockt mit zwei Geschenken: Das erst vor einem Jahr veröffentlichte Horrorspiel „Blair Witch“ kann bis zum 5. November gratis heruntergeladen und behalten werden – perfekt für Halloween. Ebenfalls bis zum 5. November kann die 2019 veröffentlichte Neuauflage „Ghostbusters Remastered“ kostenlos heruntergeladen und behalten werden. Als neues Mitglied der Geisterjäger muss der Spieler die vier ehrwürdigen Ghostbusters unterstützen.

Nur für das Wochenende kostenlos spielbar ist hingegen die Lebenssimulation „Die Sims 4“ auf Steam. Der 2014 veröffentlichte Titel hat allerdings schon ein paar Jahre auf dem Buckel, begeistert Einsteiger aber auch heute noch. Außerdem kann das kooperativ spielbare Actionspiel „Warhammer: Vermintide 2“ auf Steam über das Wochenende kostenlos ausprobiert werden. Einen Blick wert ist auch der Ego-Shooter „Post Scriptum“ aus dem Jahr 2018, der auf Steam bis zum 1. November kostenlos ausprobiert werden kann. Ebenfalls gut geeignet für Halloween ist das Koop-Actionspiel „Dead by Daylight“ aus dem Jahr 2016, in dem Spieler in einem düsteren Szenario gegen Jason, Freddy oder Pyramid Head bestehen müssen.

Blair Witch kostenlos herunterladen



Ghostbusters Remastered kostenlos herunterladen



Die Sims 4 kostenlos ausprobieren



Warhammer: Vermintide 2 kostenlos ausprobieren



Post Scriptum kostenlos ausprobieren



Dead by Daylight kostenlos ausprobieren