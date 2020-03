Steam meldet neuen Spieler-Rekord während Coronakrise

Panagiotis Kolokythas

Die Gaming-Plattform Steam meldet ein neues Allzeit-Hoch bei den gleichzeitigen Anmeldungen. Das wurde gespielt.

Vergrößern Steam meldet einen neuen Nutzerrekord © Valve

Die Coronavirus-Krise beherrscht weiterhin weltweit die Schlagzeilen und zwingt die Menschen zur Änderung ihrer Lebensgewohnheiten. Nicht nur in Deutschland gibt es Ausgangsbeschränkungen, was zu einer Reduzierung der Sozialkontakte führt. Die Menschen verbringen daher immer mehr Zeit im Internet und mit Computer- und Videospielen, um sich die Zeit zu vertreiben. Sogar die Weltgesundheitsorganisation unterstützt ein entsprechendes Gaming-Projekt namens #PlayApartTogether.



Valve, die Betreiberin der Spiele-Plattform Steam, meldet nun am dritten Wochenende in Folge einen neuen Nutzerrekord. Nach 20.313.451 Gamern am Sonntag, den 15. März 2020, und 22.678.529 Spielern am 22. März 2020 wurde am vergangenen Woche ein neues Allzeithoch erreicht. Laut Angaben von Steam waren nämlich am vergangenen Sonntag 23.428.984 Menschen weltweit gleichzeitig in Steam eingeloggt. Aber auch dieser Nutzerrekord hielt nicht lange, denn am Montag wurden dann sogar 23.572.311 Nutzer gemessen.



In den Tagen seit der Coronavirus-Krise hat sich die Anzahl der Gamer, die Steam verwenden, kontinuierlich erhöht. So waren im Januar 2020 noch um die 18 Millionen Gamer täglich auf Steam aktiv. Über den Februar hinweg stieg die Zahl dann auf täglich über 19 Millionen Gamer und erreichte nun einen neuen Höhepunkt.

Und was spielen die Gamer auf Steam? Dieser Statistik ist zu entnehmen, dass zu den beliebtesten Spielen Counter-Strike: Global Offensive gefolgt von Dota 2 und Playerunknown´s Battlegrounds gehörten. Auf den weiteren Plätzen folgen Mount & Blade II: Bannerlord, Grand Theft Auto V, Tom Clancy´s Rainbow Six Siege, Team Fortress 2 und Monster Hunter: World.

