Steam kürt die besten PC-Spiele des Jahres 2020

Panagiotis Kolokythas

Die Steam Community hat die besten PC-Spiele des Jahres 2020 gewählt. Das sind die Sieger in den Kategorien.

Vergrößern Die Steam Awards 2020 gehen an... © Steam

Die Sieger der Steam Awards 2020 stehen fest: Nachdem die Steam Community vom 22. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 (18 Uhr) für ihre Lieblingsspiele des Jahres 2020 abstimmen konnte, präsentiert Steam die Ergebnisse der großen Abstimmung. Zum Spiel des Jahres 2020 wurde Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games gewählt, welches Ende des Jahres 2019 für PCs erschienen war. Das Western-Epos konnte sich gegen ebenfalls hervorragende Spiele wie Hades, Doom Eternal und Death Stranding (PC) durchsetzen.

Keinen Titel konnte sich der im Jahr 2020 beliebte Multiplayer-Titel Among Us sichern. In der Kategorie "Besser mit Freunden" konnte sich Fall Guys durchsetzen. In der Kategorie "Innovatives Gameplay" geht der Titel an "Death Stranding". Das Hideo-Kojima-Spiel war bereits im Jahr 2019 für die Playstation 4 erschienen. Im Jahr 2020 folgte dann aber eine gelungene PC-Umsetzung.



Spiel des Jahres 2020

Sieger: Red Dead Redemption 2

Hades

Doom Eternal

Fall Guys

Death Stranding

VR-Spiel des Jahres 2020

Sieger: Half-Life Alyx

Phasmophobia

The Room VR - A Dark Matter

Thief Emulator VR

Star Wars Squadrons

Werk der Liebe 2020

Sieger: Counter-Strike Global Offensive

Among Us

Terraria

The Witcher 3 - Wild Hunt

No Man´s Sky

Besser mit Freunden 2020

Sieger: Fall Guys - Ultimate Knockout

Sea of Thieves

Borderlands 3

Deep Rock Galactic

Risky of Rain 2

Innovatives Gameplay 2020

Sieger: Death Stranding

Control Ulimate Edition

Superliminal

Noita

Teardown

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story 2020

Sieger: Red Dead Redemption 2

Detroit Become Human

Mafia Definitive Edition

Metro Exodus

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Bestes Spiel in dem Sie schlecht sind 2020

Sieger: Apex Legends

Crusader Kings 3

Ghostrunner

Fifa 21

GTFO

Herausragender visueller Stil 2020

Sieger: Ori and the Will of the Wisps

Battlefield 5

There is no Game

Marvel Avengers

Black Mesa Definitive Edition

Bester Soundtrack 2020

Sieger: Doom Eternal

Halo - The Master Chief Collection

Helltaker

NFS Heat Deluxe Edition

Persona 4 Golden

Zurücklehnen und entspannen 2020