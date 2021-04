Steam: Zwei Spiele am Wochenende kostenlos

Michael Söldner

Für das Wochenende lassen sich bei Steam gleich zwei Spiele kostenlos ausprobieren und teils sogar behalten.

Vergrößern Bei Steam gibt es am Wochenende wieder zwei Spiele kostenlos. © steampowered.com

Wer das bevorstehende Wochenende gern mit neuen PC-Spielen verbringen möchte, findet bei Steam eine tolle Gelegenheit dazu. Neben einem Spiel, welches unverbindlich ausprobiert werden kann, wartet auch ein Geschenk, welches dauerhaft in die eigene Sammlung wandern darf. Beim ersten Spiel handelt es sich um den Online-Koop-Titel „Warhammer: Vermintide 2“. Im Rahmen des Free Weekend bei Steam lässt sich das 2018 erschienene Spiel bis zum 25. April absolut unverbindlich und in vollem Umfang ausprobieren. Das Spiel vermischt das düstere Warhammer-Universum mit einem Gameplay wie in „Left 4 Dead“. Anstelle von Zombies stellen sich den bis zu vier Spielen gemeine Rattenmenschen in den Weg. Wer sich für „Warhammer: Vermintide 2“ interessiert, zahlt aufgrund eines Rabatts von 75 Prozent aktuell nur 6,99 Euro anstelle von 27,99 Euro.

Das zweite Gratis-Spiel bei Steam hört auf den Namen „Quiplash“. Dabei handelt es sich um ein Partyspiel: Den Teilnehmern wird eine Frage gestellt, darauf müssen möglichst witzige Antworten gefunden werden. Ein Beispiel wäre die Frage „Wie bekommt man lästige Kopfläuse am besten los?“ oder „Was befindet sich am Ende eines doppelten Regenbogens?“. Die möglichst kreativen und witzigen Antworten lassen sich beliebig gestalten. Über den Gewinner stimmen die Teilnehmer daraufhin gemeinsam ab. Nur ein Spieler muss den Titel besitzen, die anderen können per Smartphone oder online mitspielen. „Quiplash“ wird bis zum 26. April als Free Game bei Steam angeboten. Das Spiel lässt sich also dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzufügen und auch später weiter nutzen.

