Steam-Topseller: Call-of-Duty-Bundle für 931 Euro hat einen Haken

Panagiotis Kolokythas

Stolze 930,66 Euro kostet auf Steam ein Bundle für Call-of-Duty-Fans. Es gibt aber einen großen Haken bei dem Bundle.

Vergrößern 936,66 Euro kostet das große Call-of-Duty-Bundle bei Steam © IDG

Beim Spiele-Händler Steam ist seit Kurzem die "Call of Duty - Franchise Collection" erhältlich. Zum Preis von 930,66 Euro erhalten die Käufer eine umfangreiche Sammlung, die aus diversen Spielen der erfolgreichen Call-of-Duty-Reihe plus Spieleinhalten besteht. Im Einzelkauf würden alle in dem Bundle enthaltenen Inhalte stolze 1.034,11 Euro kosten. Mit einem Rabatt in Höhe von 10 Prozent kostet das Paket 930,66 Euro.

Trotz des hohen Preises scheint das Call-of-Duty-Bundle beliebt zu sein, denn es wird von Steam als "Topseller" gelistet. Die Beliebtheit dürfte sich damit erklären, dass viele Gamer bei Steam wohl das Paket kaufen, um ihre Call-of-Duty-Spielesammlung zu vervollständigen. Befinden sich nämlich ein oder mehrere Titel aus dem Bundle schon in der eigenen Steam-Bibliothek, dann reduziert sich der Preis für den Kauf des Bundles automatisch. Man zahlt also nur für die Spiele und Spielinhalte, die man noch nicht besitzt.



Call-of-Duty-Bundle hat einen großen Haken

Die "Call of Duty - Franchise Collection" enthält nur Call-of-Duty-Spiele und -DLCs, die der Publisher Activision über Steam anbietet. Alle jüngeren Spiele, wie etwa Cold War oder Vanguard, sind nicht über Steam erhältlich und damit auch nicht Teil des Pakets. Diese Spiele gibt es in der PC-Fassung ausschließlich über Battle.net.

Damit sind in der "Call of Duty - Franchise Collection" auf Steam nur die folgenden, älteren Call-of-Duty-Spiele (plus DLCs) enthalten: