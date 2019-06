Steam Summer Sale startet angeblich heute

Denise Bergert

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte der Steam Summer Sale bereits heute im Laufe des Tages starten.

Vergrößern Startet Steam heute seinen Summer Sale? © Valve

In den vergangenen Wochen machten immer wieder Gerüchte um den Starttermin des diesjährigen Summer Sales beim Download-Shop Steam im Internet die Runde. Der Twitter-Account Steam Database , der bereits in der Vergangenheit zuverlässig Informationen rund um die Valve-Plattform geleaked hatte, will in dieser Woche den offiziellen Starttermin des Summer Sales erfahren haben. Los geht es demnach am heutigen Abend um 19 Uhr.

Die Rabatt-Aktion soll zwei Wochen laufen und am 9. Juli 19 Uhr enden. Zu erwarten sind wieder großzügige Preisnachlässe bei Indie-Games als auch bei Blockbuster-Spielen. Ein konkretes Lineup sowie eine offizielle Bestätigung seitens Valve stehen bislang jedoch noch aus.

Wer noch nicht weiß, bei welchen Spielen sich im Steam Summer Sale möglicherweise der Kauf lohnt, findet in unserer Übersicht der besten PC-Spiele aller Zeiten Klassiker und aktuelle Blockbuster. In unserer Liste der besten Indie-Games zeigen wir zudem außergewöhnliche Titel, die mit kleinem Budget entwickelt wurden, jedoch durch einfallsreiche Gameplay-Ideen oder einen experimentellen Grafik-Stil überzeugen.