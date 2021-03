Steam: Remote Play Together Sale für Koop-Fans

Michael Söldner

Steam gewährt Rabatte auf kooperativ spielbare Games, die über das Internet zusammen gezockt werden können.

Vergrößern Steam bietet Rabatte auf kooperativ spielbare Games für unterhaltsame Abende. © steampowered.com

Wer sich in Zeiten der Coronakrise nach gemeinsamen Abenden vor der Konsole sehnt, kann zum Glück mit Online-Freunden auf eine kooperativ spielbare Titel zurückgreifen. Genau dieses Genre an Spielen will Steam ab heute im „Remote Play Together Sale“ günstiger anbieten. Die Rabattaktion startet am heutigen Donnerstag um 18:00 Uhr und soll bis zum 29. März laufen. Im Angebot befinden sich unzählige Spiele, die sich gemeinsam mit Freunden spielen lassen. Durch die von Steam entwickelte Plattform „Remote Play Together“ ist es nicht einmal nötig, dass der Bekannte ebenfalls über ein Steam-Konto oder das jeweilige Spiel verfügt: Es genügt ein Link, um den Freund zu einem Koop-Spiel wie „Portal 2“ einzuladen und dieses anschließend gemeinsam zu spielen. Voraussetzung für den Teilnehmer ist lediglich die Steam App oder die Steam Link App.

Der „Remote Play Together Sale“ umfasst Spiele unterschiedlicher Genres. So können Freunde beispielsweise nach Abenteuer-, Sport-, Renn- oder Strategiespielen suchen. Die Kategorie „Gelegenheitsspiele“ eignet sich hingegen für Spielpartner, die noch nicht so erfahren mit den unterschiedlichen Genres sind. Zusätzlich gibt es eine Kategorie für Spiele, die sich besonders gut mit einem Controller spielen lassen. Auf Steam finden sich bereits alle im Preis reduzierten Spiele, allerdings fehlt derzeit noch der Rabatt. Dieser dürfte erst heute Abend 18:00 Uhr abgezogen werden. In der Zwischenzeit können sich interessierte Spieler aber schon einmal auf die Suche nach einem passenden Koop-Spiel für unterhaltsame Party-Abende aus der Distanz machen.

Remote Play Together Sale bei Steam anschauen