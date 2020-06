Steam: PUBG am Wochenende kostenlos + Gratisspiel

Michael Söldner

Auf Steam lässt sich am Wochenende PUBG kostenlos ausprobieren, dazu kommen EA-Rabatte und ein Gratisspiel.

Vergrößern PUBG gehört auch nach Jahren noch zu den besten Vertretern des Genres. © pubg.com

Wer das ungewöhnliche Battle-Royale-Spiel Playerunknown's Battlegrounds bislang verpasst hat, kann am Wochenende einen kostenlosen Abstecher in die Welt des Multiplayerspiels wagen. Dank 100 Teilnehmern pro Runde bleibt der Überlebenskampf immer spannend. Wer bis zum Schluss überlebt, geht als Gewinner der Runde hervor. Auch wenn es mittlerweile viele andere Vertreter des Genres gibt, bleibt Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) auch heutzutage noch einer der besten Battle-Royale-Shooter.

Dauerhaft geschenkt gibt es bei Steam hingegen The Uncertain: Last Quiet Day. Dabei handelt es sich um einen Walking-Simulator mit vielen Rätseln und Suchaufgaben. Als Roboter durchquert der Spieler dabei eine verlassene Welt, in der die Menschheit die Bildfläche schon verlassen hat. Noch wird das Spiel im Steam-Store für 14,99 Euro gelistet. Doch ab heute Abend um 19:00 Uhr soll ein Rabatt von 100 Prozent gewährt werden, der das Spiel kostenlos macht. Dann genügt ein Klick auf den grünen Hinzufügen-Button. Ebenfalls neu bei Steam sind zahlreiche Spiele von Publisher Electronic Arts. Dieser hatte seine Titel bislang über die eigene Plattform EA Origin vertrieben, lockt nun aber auf Steam mit Rabatten zu Spielen wie Need for Speed oder Dragon Age .

PUBG bei Steam kostenlos ausprobieren



The Uncertain: Last Quiet Day bei Steam kostenlos herunterladen (ab 19 Uhr)