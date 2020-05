Steam: Midweek Sale mit hohen Rabatten

Michael Söldner

Bei Steam werden Spiele wie Doom Eternal, Borderlands 3, XCOM 2 oder Vampyr aktuell mit satten Rabatten angeboten.

Vergrößern Bei Steam kann im Midweek Sale viel Geld gespart werden. © steampowered.com

Auf Steam werden im Rahmen der Midweek Madness zahlreiche Top-Spiele mit großen Rabatten angeboten. Darunter befinden sich neben echten Blockbustern auch zahlreiche Geheimtipps, die bislang vielleicht übersehen wurden. Ein Highlight ist sicherlich der erst kürzlich erschienene Ego-Shooter Doom Eternal, welcher bis zum 11. Mai mit 25 Prozent Rabatt für 45 statt 60 Euro angeboten wird. Wer das taktische XCOM 2 aus dem Jahr 2016, in dem Außerirdische aufgespürt werden müssen, bislang verpasst hat, kann bis zum 7. Mai für 12 statt 50 Euro zuschlagen.

Bis zum 8. Mai wird auf Steam außerdem der kooperative Loot-Shooter Borderlands 3 mit Rabatt für 30 Euro angeboten, normalerweise werden dafür 60 Euro fällig. Die Fußball-Management-Simulation Football Manager 2020 kostet bis zum 14. Mai nur 27 Euro. Wer das Open-World-Epos Mafia 3 bislang verpasst hat, kann bis zum 7. Mai für 10 Euro zuschlagen und sich viele Stunden in der 60er-Jahre-Welt vertreiben. Steht hingegen ein Prügelspiel auf der Wunschliste, so bietet sich Mortal Kombat 11 an. Das Beat 'em Up kostet bis zum 11. Mai nur 24 Euro. Aufbaufans kommen hingegen mit Transport Fever 2 auf ihre Kosten. Das Spiel kostet bis zum 8. Mai nur 32 Euro. Geld sparen lässt sich auch mit dem düsteres Vampir-Rollenspiel Vampyr, welches bis zum 11. Mai nur 15 Euro kostet.

Die besten Angebote bei Steam anschauen