Steam: Mega-Sale mit über 1.000 Spiele-Rabatten

Michael Söldner

Auf Steam warten derzeit Rabatte für über 1.000 Spiele. Wir stellen die besten Angebote für PC-Spieler vor.

Bei Steam können aktuell über 1.000 Spiele mit einem Rabatt von bis zu 90 Prozent erstanden werden.

Wer sich passend zum Start des Wochenendes noch mit preiswerten Spielen eindecken möchte, findet bei Steam aktuell eine perfekte Gelegenheit: Wochenend-Deals, Angebote der Woche und Publisher-Aktionen sorgen für ganze 1.144 Rabatte, mit denen sich viel Geld sparen lässt. Teilweise sind Ersparnisse von 90 Prozent möglich. Wer bereits einige Spiele auf seiner Wunschliste beobachtet, sollte unbedingt einen Blick auf die neuerlichen Aktionen werfen. Die Chance ist groß, dass das gewünschte Spiel ebenfalls zu den Rabattaktionen gehört. Für alle anderen finden sich anbei ein paar Empfehlungen mit der entsprechenden Preisersparnis.

Ein Großteil der Angebote endet bereits am 10. Oktober. Wer sich für einen der preisreduzierten Spiele interessiert, sollte entsprechend schnell zuschlagen. Alle der 1.144 Rabatt-Spiele finden Sie an dieser Stelle in der Übersicht .



Planet Zoo (Aufbaustrategie) 17,99 Euro anstelle von 44,99 Euro

Hell Let Loose (Multiplayer-Shooter) 29,99 Euro anstelle von 39,99 Euro

Overcooked! 2 (Multiplayer-Action) 7,81 Euro anstelle von 22,99 Euro



The Outer Worlds (Rollenspiel) 19,79 Euro anstelle von 59,99 Euro



Death Stranding (Abenteuer) 23,99 Euro anstelle von 59,99 Euro



This War of Mine (Survival) 3,79 Euro anstelle von 18,99 Euro



Subnautica: Below Zero (Abenteuer) 22,49 Euro anstelle von 29,99 Euro



Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (Shooter) 9,99 Euro anstelle von 49,99 Euro



Children of Morta (Indie-RPG) 8,79 Euro anstelle von 21,99 Euro