Steam: Großer Herbst-Sale mit Rabatten

Valve hat auf seiner Gaming-Plattform Steam heute die große Herbstaktion mit vielen Rabatten gestartet.

Valve startet seine Herbstaktion auf Steam.

Kurz vor dem Black Friday startet in dieser Woche auf Steam die alljährliche Herbstaktion. Noch bis zum Cyber Monday gewährt Valve dabei zahlreiche Rabatte auf Spiele. Die Aktion läuft bis zum 1. Dezember 2020 um 19 Uhr.

Sparen können Steam-Nutzer während der Herbstakaktion unter anderem beim Kauf von "Doom Eternal". Valve gewährt einen Rabatt in Höhe von 67 Prozent. Anstatt der bisherigen 59,99 Euro kostet der Actiontitel derzeit nur 19,79 Euro. 60 Rabatt gibt es auch auf den Kauf von "Star Wars Jedi: Fallen Order". Im Herbst-Sale kostet das Action-Adventure nur 23,99 Euro anstatt der bisherigen 59,99 Euro. Nur 19,79 Euro zahlen Steam-Nutzer aktuell auch für "Borderlands 3". Valve gewährt im Rahmen der Herbstaktion 67 Prozent Rabatt.

Wer sich als Sternenjäger ausprobieren will, sollte einen Blick auf das neue "Star Wars Squadrons" werfen. Im Valve-Sale ist der Titel für nur 23,99 Euro anstatt der bisherigen 39,99 Euro zu haben. Für den kleinen Geldbeutel bietet sich außerdem "Deus Ex: Mankind Divided" an. Der Titel wurde im Rahmen der Herbstaktion von 29,99 Euro auf 4,49 Euro gesenkt.

