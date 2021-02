Steam Game Festival mit neuen Demos startet morgen

Michael Söldner

Im Rahmen des Steam Game Festivals lassen sich über 500 Demos kostenlos ausprobieren. Ein Trailer gibt einen Vorgeschmack.

Vergrößern Das Steam Game Festival lockt ab morgen mit über 500 Demos zu PC-Spielen. © steampowered.com

In Anbetracht der Pandemie bleibt es für Spielehersteller schwierig, den potenziellen Kunden ihre neuen Produkte auf großen Messen oder Veranstaltungen zu präsentieren. Entsprechend bleibt nur der Ausweg, über das Internet auf die Vorzüge der neuen Produktionen aufmerksam zu machen. Eine Institution ist diesbezüglich das Steam Game Festival geworden. Schon ab morgen will der Betreiber der Spielevertriebsplattform mit neuen Demos auf kommende Neuerscheinungen hinweisen.

Im Zeitraum vom 3. bis zum 9. Februar 2021 sollen auf Steam über 500 Demos veröffentlicht werden. Eine konkrete Auflistung der Neuerscheinungen wird zwar erst morgen bekannt gegeben, dafür zeigen die Betreiber in einem Trailer schon fünf actionreiche Demos, die Teil des Steam Game Festivals sind. In „Almighty: Kill Your Gods“ steht beispielsweise der Kampf gegen Dämonen und Monster im Vordergrund. Das Action-Rollenspiel kann sogar zusammen mit Freunden bestritten werden. Im Top-Down-Shooter „Bloodroots“ hingegen geht es um schnelle Reflexe und ausufernde Zerstörung. Das Action-Rollenspiel „Graven“ fordert vom Spieler einen schnellen Abzugsfinger und konfrontiert diesen gleichzeitig mit immer neuen Rätseln. Der Action-Plattformer „Steel Assault“ erinnert an Klassiker vergangener Zeiten und überzeugt trotz Pixel-Optik. Ebenfalls anspielbar ist „Kingshunt“, ein Mix aus Tower-Defense und Hack-and-Slash-Spiel.





