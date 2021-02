Steam Game Festival mit massig Demos gestartet

Michael Söldner

Im Rahmen des Steam Game Festivals lassen sich über 500 kostenlose Demos zu kommenden Indie-Spielen ausprobieren.

Vergrößern Das Steam Game Festival lockt mit über 500 Demos zu kommenden Indie-Games. © steampowered.com

Der Betreiber der Spielevertriebsplattform Steam will mit dem Steam Game Festival auch kleineren Entwicklern eine Möglichkeit bieten, ihre kommenden Spiele einem größeren Publikum zu präsentieren. Mit über 500 kostenlosen Demos kommender Indie-Titel dürfen sich interessierte Spieler bis zum 9. Februar um 19 Uhr einen Eindruck der Spiele verschaffen, auf die es sich vielleicht zu warten lohnt. Dazu kommen zahlreiche Livestreams und Möglichkeiten zum Chat mit den Entwicklern. In einem Trailer stellen die Macher des Steam Game Festivals die Highlights der diesjährigen Ausgabe vor.

Die als Demo angebotenen Genres decken von Action über Abenteuer, von Strategie bis Simulation oder von Sport bis Horror und VR nahezu jeden Geschmack ab. Einen Blick wert ist auf jeden Fall das Rollenspiel „ Frozen Flame “ mit offener Spielwelt und liebevoller Präsentation. Auch das Action-Adventure „ Sands of Aura “ sollte einmal angespielt werden. Der Titel überzeugt mit seiner düsteren Präsentation und seinem ungewöhnlichen Gameplay. Wer auf klassische Ballerspiele steht, sollte sich hingegen „ Kingshunt “ anschauen. Trotz Mittelalter-Setting erinnert der Titel eher an ein Shoot'em Up. Für Strategiefans eignet sich hingegen „ The Riftbreaker “, ein Titel, der neben Aufbaustrategie auch Elemente eines Survival-Spiels oder Rollenspiels enthält.





Alle Spiele des Steam Game Festivals anschauen