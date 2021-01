Steam: Fünf Spiele am Wochenende gratis spielbar

Michael Söldner

Neben vier zeitweise kostenlosen Spielen bei Steam steht auch bei Uplay ein Titel zum Ausprobieren bereit.

Vergrößern Bei Steam und Uplay lassen sich am Wochenende fünf Spiele kostenlos ausprobieren. © steampowered.com

Wer sich das kommende Wochenende gern vor dem PC versüßen möchte, dafür aber kein Geld ausgeben will, der kommt mit den Gratis-Spielen bei Steam und Uplay auf seine Kosten. Bis zum 25. Januar kann dort beispielsweise „Unrailed!“ ausprobiert werden. Darin wird der Spieler zum Planer einer Bahnstrecke, das Spielprinzip ist dabei gerade im Multiplayer-Modus ähnlich chaotisch wie bei „Overcooked“. Wer sich hingegen für Rundenstrategie interessiert, kann sich bei Steam bis zum 25. Januar kostenlos drei Teile der Endless-Reihe anschauen: „Endless Legend“ versetzt den Spieler in eine Fantasy-Welt, in der unterschiedliche Fraktionen um die Vormacht kämpfen. „Endless Space 2“ versetzt das Kriegsgeschehen in eine Sci-Fi-Welt, in der eine Armee aus Klonen um Ressourcen streitet. In eine ganz andere Kerbe schlägt hingegen „Dungeon of the Endless“. Dabei handelt es sich um ein Rollenspiel, welches aus der Top-Down-Perspektive präsentiert wird.

Handfeste Action gibt es hingegen bei „Ghost Recon: Breakpoint“, welches bei Uplay gerade kostenlos ausprobiert werden kann. Der Taktik-Shooter konnte die zum Release noch vorhandenen Bugs hinter sich lassen, auch die Freischaltung von Inhalten durch Echtgeld ist nun komplett abschaltbar. Ubisoft erlaubt das kostenlose Anspielen bis zum 25. Januar. Das Spiel kann dazu einfach für Xbox One, Playstation 4 oder PC kostenlos heruntergeladen und ausprobiert werden.

