Steam Festival: 10 kostenlose Demos zu neuen Spielen

Michael Söldner

Neben den beiden kostenlosen Rollenspiel-Vollversionen gibt es auf Steam aktuell auch 10 neue Demos.

Vergrößern Auf Steam stehen aktuell 10 neue Demos zur Verfügung. © steampowered.com

Wer sich das Wochenende mit neuen Spielen versüßen möchte, sollte der Spielevertriebsplattform Steam einen Besuch abstatten. Im Rahmen des Steam Festivals finden sich dort 10 Demos zu neuen Spielen, die unverbindlich ausprobiert werden können. Highlight ist sicherlich „Graven“, dabei handelt es sich um den inoffiziellen Nachfolger der beiden 90er-Jahre-Shooter „Hexen“ und „Hexen 2“. Neben mittelalterlichen Waffen setzt der Ego-Shooter „Graven“ auf Magie. Ebenfalls einen Blick wert ist „Little Nightmares 2“. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung des beliebten Puzzle-Plattformers, der in einer düsteren Horror-Welt spielt.

Dazu kommt mit „Echo Generation“ ein rundenbasiertes Adventure, in dem Kinder paranormale Phänomene aufdecken. Im Side-Scroller „Song of Iron“ zieht der Spieler als Wikinger gegen seine Widersacher zu Felde. Das Action-Adventure „Olija“ hingegen dreht sich um einen gestrandeten Mann, der mit seiner Harpune vor Monstern entkommen muss. Das schräge „Guinea Pig Parkour“ stellt das Retten von Meerschweinchen in den Fokus. Im Action-Adventure „ANNO: Mutationem“ werden hingegen Mechs verprügelt. Der Puzzle-Plattformer „Ami“ bringt dem Spieler eine tragische Welt näher. „Selfloss“ dreht sich um einen alten Mann, der in einer russisch angehauchten Spielwelt gegen Monster kämpft. In „A Juggler's Tale“ löst der Spieler schließlich als Marionette Rätsel und überwindet Fallen.

Graven-Demo herunterladen



Little Nightmares 2-Demo herunterladen



Echo Generation-Demo herunterladen



Song of Iron-Demo herunterladen



Olija-Demo herunterladen



Guinea Pig Parkour-Demo herunterladen



ANNO: Mutationem- Demo herunterladen



Ami-Demo herunterladen



Selfloss-Demo herunterladen



A Juggler's Tale-Demo herunterladen