Steam, Epic und Co.: Gratis-Games für das Wochenende

Michael Söldner

An diesem Wochenende lassen sich zahlreiche Spiele kostenlos ausprobieren oder dauerhaft der Sammlung hinzufügen.

Vergrößern Das mittelalterliche Kampfspiel "For Honor" kann am Wochenende gratis ausprobiert werden. © ubisoft.de

Einmal mehr lässt sich das bevorstehende Wochenende ohne Mehrkosten vor dem PC verbringen. Die großen Anbieter für Downloadspiele haben wieder Gratis-Games im Angebot, die sich unverbindlich ausprobieren oder sogar dauerhaft der eigenen Sammlung hinzufügen lassen. Den Anfang macht das bis zum 18. Juli kostenlos spielbare „For Honor“ von Publisher Ubisoft. Zum Anspielen muss im Ubisoft Store nur auf den „Kostenlos Spielen“-Button gedrückt werden. Dann wandert das 80 GB große Spiel auf die Festplatte. In „For Honor“ treten mehrere Spieler mit 30 unterschiedlichen Heldenklassen gegeneinander an. Dabei stehen neben Rittern auch Wikinger oder Samurai zur Verfügung. Die Duelle werden wahlweise mit zwei Parteien oder in zwei Vierergruppen ausgetragen.

Im Epic Games Store gibt es hingegen mit „Obduction“ ein Geschenk. Dabei handelt es sich um ein Adventure im Stile von „Myst“, in dem Rätsel gelöst und Entscheidungen getroffen werden müssen. Erfrischend: Als Schauplatz dient ein Alien-Planet. Ebenfalls im Epic Games Store findet sich zudem mit „Offworld Trading Company“ ein Aufbauspiel auf dem Mars als Geschenk. Auf dem Roten Planeten können Spieler ihr eigenes Wirtschaftsimperium aufbauen. Wer hingegen die Adventure-Urgesteine „Syberia“ und „Syberia II“ noch einmal erleben möchte, kann sich beide Spiele bei GOG kostenlos herunterladen. Aufgrund ihres Alters sollten beide Titel auf so gut wie jeder Hardware gut laufen. Für VR-Fans steht hingegen eine kostenlose Proberunde mit „Jetborne Racing“ auf dem Programm. Hierbei handelt es sich um ein Rennspiel mit Düsenflugzeugen, das auch per Hotas-Controller gesteuert werden kann.

