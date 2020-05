Steam & Epic: Diese Spiele sind am Wochenende gratis

Michael Söldner

Weltherrschafts-Simulation, Hubschrauber-Kämpfe, Überleben auf dem Mars: Am Wochenende locken viele Gratis-Games.

Vergrößern Auch an diesem Wochenende können wieder viele Spiele kostenfrei genutzt werden. © steampowered.com

Das Wochenende steht wieder vor der Tür und lockt trotz Sonnenschein vor den PC. Wer für neue Spielerlebnisse kein Geld ausgeben möchte, hat dennoch gute Karten: Auf Steam und im Epic Games Store stehen vier Spiele kostenlos zur Verfügung, teilweise zum Ausprobieren, teilweise als dauerhaftes Geschenk. Den Angang mach Death Coming , welches im Epic Games Store verschenkt wird. In diesem Rätselspiel müssen menschliche Seelen gesammelt werden. Das knallbunte Spielchen dürfte sicherlich eine Weile unterhalten, dazu trägt auch der morbide Humor bei.

Bei Steam lässt sich an diesem Wochenende hingegen Memories of Mars kostenlos anspielen. Darin muss der Spieler auf dem Roten Planeten überleben und aus begrenzten Ressourcen eine Basis bauen. Die Vollversion wird mit 50 Prozent Rabatt für 10 Euro angeboten. Ein Geschenk ist hingegen die Weltherrschafts-Simulation Evil Genius . Zum Download des Spiels ist jedoch eine kurze Registrierung beim Entwickler nötig. Danach kann das Spiel über Steam kostenlos erstanden werden. Über das Wochenende zum Anspielen lädt außerdem die Hubschrauber-Simulation Heliborne ein. Wer Gefallen an dem Titel findet, kann aktuell für 20 Euro zuschlagen und erhält dafür eine Reihe von Hubschraubern sowie eine große Auswahl an Karten mit unterschiedlichen Missionen.

Früher teuer, heute gratis – die besten Free-to-Play-Spiele