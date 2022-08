Steam & Epic: Die Gratis-Spiele für das Wochenende

Michael Söldner

Steam und der Epic Games Store locken am Wochenende wieder mit mehreren Gratis-Spielen von “Doom“ bis Echtzeitstrategie.

Vergrößern Steam und Epic Games versüßen das Wochenende mit mehreren Gratis-Spielen. © epicgames.com

Das trübe Wochenende lockt Spieler wieder an ihre Gaming-PCs. Wer für neue Spiele kein Geld ausgeben kann oder will, sollte unbedingt dem Epic Games Store sowie Steam einen Besuch abstatten. Dort warten auch an diesem Wochenende wieder mehrere Gratis-Spiele, die sich ohne Kosten ausprobieren oder dauerhaft behalten lassen.

“Doom 64“ neu aufgelegt

Den Anfang macht der Epic Games Store mit “Doom 64“ in der Enhanced Edition. Die Neuauflage des Originals für Nintendos Konsole N64 aus dem Jahr 1997 wurde anlässlich des 25. Geburtstags neu aufgelegt. Für eine Woche lässt sich der Ego-Shooter kostenlos herunterladen und dauerhaft behalten. Wer den Klassiker noch einmal mit zeitgemäßer Optik erleben will, sollte unbedingt zuschlagen.

Krieg mit laufenden Maschinen

Wer sich hingegen für Echtzeitstrategie interessiert, ist bei Steam gut aufgehoben. Dort gibt es bis zum 21. August das taktische “Iron Harvest“ kostenlos zum Ausprobieren. Das Spiel schickt Strategen in eine alternative Zeitlinie der 1920er Jahre. Die Schlachten werden von laufenden Maschinen dominiert. Die Präsentation bietet schicke Zwischensequenzen, außerdem lässt sich eine neue und kostenlose Weltkarte ausprobieren.

Dungeon-Loot suchen

Auch ein Blick auf den Dungeon-Crawler “Enter the Gungeon“ lohnt sich! Bis zum 22. August lässt sich das Spiel kostenlos bei Steam ausprobieren. Gesteuert wird darin eine Gruppe von Außenseitern, die in düsteren Katakomben nach neuem Loot sucht und dabei zahlreiche Monstertypen besiegen muss.

Battle Royale mit Schwert und Bogen

Ebenfalls bis zum 22. August lässt sich bei Steam das Battle-Royale-Spiel “Naraka: Bladepoint“ ausprobieren. Mit Schwert, Bogen und weiteren Waffen können bis zu 60 Spieler gegeneinander antreten. Zusätzliche Fähigkeiten für die Helden machen die Kämpfe noch spannender.

“Doom 64 Enhanced Edition“ kostenlos im Epic Games Store herunterladen

“Iron Harvest“ kostenlos auf Steam ausprobieren

“Enter the Gungeon“ kostenlos auf Steam ausprobieren

“Naraka: Bladepoint“ kostenlos auf Steam ausprobieren