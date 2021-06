Steam: Eigene Region nur noch 1x im Quartal änderbar

Michael Söldner

Den Wechsel der eigenen Region auf Steam, um damit Kosten zu sparen, will Valve künftig deutlich reglementieren.

Vergrößern Valve will das Sparpotenzial des Wechsels der eigenen Region künftig einschränken. © steampowered.com

Durch unterschiedliche Wechselkurse sind Spiele nicht überall auf der Welt gleich teuer. Diesen Umstand machen sich auch viele Spieler auf Steam zunutze, indem sie ihr eigenes Land in den Einstellungen wechseln. Dann lassen sich die Spiele für den landesüblichen Preis kaufen, der oft deutlich niedriger ausfällt als der deutsche Preis. Diesem Trend will Betreiber Valve nun einen Riegel vorschieben. Jedes Steam-Konto kann nur noch alle drei Monate mit einem neuen Standort versehen werden . Ein Wechsel ist damit nur noch viermal im Jahr möglich. Zudem muss der Nutzer eine Zahlungsmöglichkeit des gewählten Standorts verwenden.

Der Wunsch der Gewinnmaximierung bei Valve ist sicherlich nachvollziehbar, bei vielen Spielern sorgt diese Änderung jedoch für Unmut. Der Vorwurf: Steam nutzt selbst viele Möglichkeiten der Globalisierung aus, verwehrt diese aber der eigenen Kundschaft. Ein Wechsel in eine andere Region bleibt zwar weiterhin möglich, dürfte aber dann dauerhafter sein. So dürften sich Spieler künftig für eine Region entscheiden, beispielsweise Südamerika, aber deutlich seltener in eine andere Region wechseln. Die Geschenke hatte Valve schon vor einiger Zeit deutlich eingeschränkt, denn auch auf diese Weise haben viele Nutzer versucht, Geld beim Spielekauf zu sparen. Das ist verständlich, schließlich sind die Preisunterschiede teils riesig: Ein Spiel für 40 Euro kostet in der Türkei nur 11 Euro und in Argentinien sogar nur 5 Euro. Es bleibt abzuwarten, ob die Reglementierung durch Valve den gewünschten Effekt erzielt. Gut möglich, dass Nutzer ihre Konto-Region weniger oft wechseln, aber dennoch weiterhin von Auslandspreisen profitieren.

