Steam Deck erscheint später: Valve verschiebt Start

Panagiotis Kolokythas

Valve verschiebt den Start seiner mobilen Spielekonsole Steam Deck um zwei Monate. Das sind die Gründe.

Vergrößern Steam Deck erscheint nicht mehr dieses Jahr © Valve

Die mobile Spielekonsole Steam Deck wird dieses Jahr nicht mehr an die Vorbesteller ausgeliefert. Valve hatte Steam Deck im Juli offiziell vorgestellt und damals eine Auslieferung ab Dezember 2021 in Aussicht gestellt. Die weltweite Chip-Knappheit macht aber auch Valve zu schaffen, wodurch nun eine Verzögerung des Starts um (mindestens) zwei Monate nötig wird, wie Valve mitteilt :

"Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass trotz unserer besten Bemühungen, die Probleme mit der globalen Versorgungskette zu umgehen, einige Komponenten nicht rechtzeitig unsere Fabriken erreichen werden. Somit können wir leider unseren anfänglichen Veröffentlichungszeitraum nicht einhalten."

Valve geht derzeit davon aus, dass mit dem Versand des Steam Deck ab Februar 2022 begonnen werden könne. Dieser Zeitpunkt beziehe sich auf den Beginn der Registrierungswarteschlange, wie Valve betont.

Steam-Deck-Interessenten müssen sich in Geduld üben

Alle Käufer, die sich für den Kauf eines Steam Deck registriert haben, behalten also ihre Platzierung in der Warteschlange. In Kürze will Valve die konkreten Reservierungsdaten aktualisieren. Konkret erklärt Valve hierzu:



"Wir entschuldigen uns noch einmal dafür, dass wir den ursprünglichen Versandzeitraum nicht einhalten können. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Reservierungsdaten auf Basis des neuen Zeitplans anzupassen und halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden."

Wer jetzt ein Modell des Steam Deck bestellt, kann nicht mit einer Auslieferung vor dem zweiten Quartal 2022 rechnen. Ein entsprechender Hinweis findet sich auf der Reservierungsseite. Steam Deck ist in drei Varianten reservierbar. Die günstigste Version mit 64 GB eMMC und Tragetasche kostet 419 Euro. Das Steam-Deck-Modell mit schnellerer und größerer 256 GB NVMe-SSD und Tragetasche kostet 549 Euro. Mit 512 Gigabyte NVMe-SSD und besserem Display-Glas werden 679 Euro fällig.