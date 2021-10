Steam Deck: Valve gewährt Blick auf das Innenleben

Michael Söldner

Valve zeigt in einem Video, wie sich ein defekter Analogstick tauschen oder eine größere SSD einbauen lässt.

Vergrößern Valves Steam Deck kann bei Defekten oder für Erweiterungen geöffnet werden. © steamdeck.com

Mit Steam Deck will der Spiele-Entwickler und Steam-Betreiber Valve ab Dezember eine Plattform in den Handel bringen, die mobiles PC-Gaming ermöglicht. Die Hardware des Steam Deck ist relativ offen gestaltet, Käufer können wichtige Komponenten wie SSD oder die Analogsticks austauschen. Der Hersteller rät zwar davon ab, den Handheld-PC zu öffnen. Wer sich derartige Eingriffe jedoch zutraut, wird davon nicht abgehalten. In einem neuen Video gewährt Hersteller Valve einen Blick auf das Innenleben des Steam Deck. Dabei wird zuerst das Gehäuse mit acht Schrauben geöffnet. Dahinter befinden sich die beiden Analogstick-Einheiten, die sich im Falle eines Defekts mit wenigen Schrauben lösen lassen.

Doch damit erschöpfen sich die Eingriffsmöglichkeiten noch lange nicht. Auch die intern verbaute M.2-SSD kann mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden. Valve empfiehlt zwar, bei zugenommenen Platzbedarf einfach eine microSD-Karte in den dafür vorgesehenen Slot einzuführen, doch auch ein Tausch der SSD sei möglich. Es passen jedoch nur M.2-Module mit einer Länge von 30 Millimetern in das enge Gehäuse hinein. Wie genau danach der Transfer der Spiele, Spielstände und Systemdateien abläuft, lässt Valve offen. Schon im kleinsten Modell für 399 US-Dollar sind 64 GB Speicher verbaut. Für 529 US-Dollar erhalten Käufer bereits eine SSD mit 256 GB. Wer 649 US-Dollar ausgeben kann, erhält eine SSD mit 512 GB Speicherplatz. Bei derartigen Eingriffen sollte unbedingt ein Erdungsarmband getragen werden, da andernfalls dauerhafte Schäden an den winzigen Bauteilen zu befürchten sind. Wer sich derartige Eingriffe nicht zutraut, dürfte mit einer preiswerten microSD-Karte besser bedient sein.







