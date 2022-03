Steam Deck: Über 1.000 Spiele mit dem Handheld kompatibel

Michael Söldner

Hersteller Valve meldet, dass mittlerweile über 1.000 PC-Spiele mit dem Steam Deck kompatibel sind.

Vergrößern Steam Deck ist nun mit über 1.000 PC-Spielen kompatibel. © steamdeck.com

Auf Valves Handheld-PC Steam Deck lassen sich grundsätzlich alle PC-Spiele der vergangenen Jahrzehnte nutzen. Da das zugrundeliegende Steam OS jedoch für viele Windows-Spiele auf Proton zurückgreifen muss, gibt es auch weiterhin inkompatible Titel. Die Liste der kompatiblen Spiele wurde laut Valve nun auch über 1.000 angehoben . Diese Spiele gelten als verifiziert oder spielbar.

Hohe Standards bei der Überprüfung

Hersteller Valve hebt in der Ankündigung noch einmal hervor, dass bei der Überprüfung der Spiele für das Steam Deck hohe Standards gelten. So werde die Controller-Unterstützung ausgiebig getestet, darüber hinaus müssen auch Anti-Cheat-Lösungen implementiert werden. Man wolle auch weiterhin kontinuierlich an Verbesserungen der PC-Spiele für Steam Deck arbeiten. Ferner würden Fehler in Proton behoben, welches als Grundlage der Emulation von Windows-Spielen auf dem Linux-basierten Steam Deck dient.

„spielbar“ vs. „verifiziert“

Am Beispiel der Controller-Unterstützung will Valve zeigen, dass eine Freigabe als „verifiziert“ mit sehr hohen Anforderungen verbunden ist: Würden in 99 Prozent der Fälle die Controller-Symbole angezeigt, aber dennoch gelegentlich ein Hinweis auf das Drücken einer Taste auf der Tastatur erfolgen, dann sei ein Titel „spielbar“, aber noch nicht „verifiziert“. Sobald ein optionales Minispiel abstürzt oder ein Tutorial-Video nicht angezeigt wird, landet das Spiel auf der Liste „nicht unterstützt“. Auf diese Weise will Valve garantieren, dass als kompatibel eingestufte Spiele auch zu 100 Prozent auf dem Steam Deck funktionieren. Die Liste soll in den kommenden Wochen und Monaten noch deutlich anwachsen.



