Steam Deck: Nur zu Wucherpreisen auf Ebay zu finden

Michael Söldner

Wer nicht zu den glücklichen Vorbestellern des Steam Deck gehört, muss warten. Auf Ebay werden Wucherpreise verlangt.

Vergrößern Die langen Wartezeiten für das Steam Deck sorgen für Wucherpreise auf Ebay. © steamdeck.com

Seit Ende Februar liefert Valve seinen Handheld-PC Steam Deck aus. Das Interesse an dem portablen Gaming-PC ist groß, schließlich lassen sich damit auch aktuelle Titel bequem unterwegs spielen. Entsprechend müssen viele Käufer nun lange auf ihr Gerät warten. Wer auf die Idee kommt, bei Ebay nach einem Steam Deck zu suchen, wird schnell mit Wucherpreisen konfrontiert.

Langwieriger Vorbesteller-Prozess

Dabei wäre ein Kauf über Ebay im Vergleich zum normalen Vorbestellungsprozess doch so einfach: Valve fordert schon bei der Reservierung eine Gebühr von vier Euro. Danach erhält der Vorbesteller irgendwann eine E-Mail, mit der das Steam Deck dann geordert werden kann. Doch auch dann ist frühestens im Oktober mit einer Auslieferung zu rechnen. Dieser Umstand sorgt dafür, dass auf Ebay für das Steam Deck mindestens 800 Euro für das 256-GB-Modell aufgerufen werden. Normalerweise sind nur 549 Euro dafür fällig. Das Modell mit 512 GB Speicher wird sogar für knapp 1.300 Euro zum Sofortkauf angeboten. Der Normalpreis fällt mit 679 Euro nur halb so hoch aus. Wer im Ausland nach einem günstigen Steam Deck fahndet, dürfte ebenfalls nicht fündig werden. Hier liegen die Preise bei bis zu 2.500 US-Dollar. Und ob das Steam Deck dann tatsächlich in der Post landet, bleibt fraglich. Viele Verkäufer präsentieren als Besitznachweis lediglich die Bestellbestätigung von Valve, die nur einen ungenauen Liefertermin umfasst.

Hoffnung auf bessere Versorgungslage

Es bleibt zu hoffen, dass Valve der großen Nachfrage in einigen Monaten gerecht werden kann. In Anbetracht der Wucherpreise bleibt Interessenten nur das Warten auf eine bessere Versorgungslage.



