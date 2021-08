Steam Deck: Microsoft bestätigt xCloud-Unterstützung

Michael Söldner

Microsofts Game-Streaming-Plattform xCloud wird laut Xbox-Chef auch auf Valves Steam Deck nutzbar sein.

Vergrößern Auf Steam Deck von Valve lässt sich wohl auch der Streaming-Dienst xCloud von Microsoft nutzen. © steamdeck.com

Auf der von Steam-Betreiber Valve entwickelten Handheld-Konsole Steam Deck lassen sich ab Dezember 2021 unzählige Spiele nutzen. Neben dem vorinstallierten und auf Linux basierenden SteamOS, welches zahlreiche Linux-Spiele umfasst, können auch Emulatoren unzähliger Systeme und nach einer Installation von Windows sogar reine Windows-Games genutzt werden. Doch auch damit erschöpft sich der Funktionsumfang der Plattform noch nicht: Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparte bei Microsoft, durfte Steam Deck schon ausprobieren. Auf Twitter teilte er mit, dass ihm die Handheld-Konsole nach einer Woche der Nutzung sehr gut gefalle. Bildschirm und Steuerung seien erstklassig. Und auch die Streaming-Plattform xCloud von Microsoft lasse sich auf dem System gut nutzen.

Damit dürfte feststehen, dass Microsoft seine Streaming-Lösung auch auf der Valve-Plattform etablieren möchte. Käufer von Steam Deck können sich also neben den oben erwähnten Spielen auch auf die Blockbuster aus dem Microsoft-Universum freuen. Via xCloud bietet Microsoft im Zusammenspiel mit dem Xbox Game Pass bereits über 100 Titel an, die sich auf unterschiedliche Geräte streamen lassen. Die eigene Hardware ist dabei nur für die Anzeige des per Stream geschickten Videosignals verantwortlich, die eigentliche Berechnung der Spiele erfolgt in entfernten Rechenzentren. Auf diese Weise lassen sich aufwändige Spiele wie „Battlefield 5“ oder „Batman: Arkham Knight“ auf einem schwachbrüstigen Smartphone spielen. Dazu kommen Klassiker wie „Banjo-Tooie“ oder „Psychonauts“ aus der Ära der Xbox 360 und der ersten Xbox. Valves Steam Deck erscheint im Dezember 2021 zu Preisen zwischen 419 und 679 Euro.

