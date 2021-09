Steam Deck: Details zu Performance und Akkulaufzeit

Michael Söldner

Auf dem Steam Deck von Valve lassen sich Titel wie „Shadow of the Tomb Raider“ oder „Doom Eternal“ sehr gut spielen.

Mit Steam Deck will Steam-Betreiber Valve noch im Dezember 2021 eine neue mobile Spieleplattform in den Handel bringen. Auf der an Nintendos Switch angelehnten Hardware sollen sogar aktuelle Spiele wie „Cyberpunk 2077“ problemlos laufen. Noch stand aber nicht fest, in welcher Qualität und mit welcher Bildrate anspruchsvolle Spiele über den Bildschirm der mobilen Plattform flimmern sollen. Anhand der bereits an Entwickler verschickten Dev Kits von Steam Deck lassen sich nun aber Rückschlüsse auf die Leistung ziehen. Konkret handelt es sich dabei um Benchmark-Ergebnisse eines chinesischen Entwicklers, der allerdings nicht genannt wird. In der nativen Auflösung des Displays von 1.280 x 800 Bildpunkten kommt Steam Deck im Spiel „Shadow of the Tomb Raider“ demnach in der höchsten Detailstufe auf Bildraten von 30 und mit angepassten Settings auf 60 fps . Der Ego-Shooter „Doom Eternal“ soll hingegen in mittlerer Detailstufe mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde laufen. Der Klassiker „Dota 2“ erreicht mit höchsten Details 47 fps und kann mit niedrigen Details sogar mit 80 fps glänzen. Das anspruchsvolle „Cyberpunk 2077“ erreicht in der Detaileinstellung „Hoch“ zwischen 20 und 30 fps. Dabei treten alllerdings einige Ruckler auf, die sich nur durch eine Reduzierung der Details beheben lassen.

Selbst in anspruchsvollen Spielen soll Steam Deck nicht zu heiß werden. Auf der Rückseite treten bei starker Belastung im Mittel Temperaturen von 42 Grad Celsius auf. Die Halte-Grips würden hingegen nur maximal 29 Grad Celsius warm. Aus ersten Anspielsessions lassen sich zudem Rückschlüsse auf die Akkuausdauer ziehen: In einer dreistündigen Spielzeit sei der Akkustand von 100 auf 46 Prozent gesunken.



Steam Deck: Erste Entwickler ziehen positives Fazit