Steam Deck: BIOS erlaubt Installation von Windows 11

Michael Söldner

Durch ein neues BIOS lässt sich auf dem Steam Deck ein vollwertiges Windows 11 installieren – mit kleinen Einschränkungen.

Schon vor gut einem Monat veröffentlichte Valve neue Treiber für seinen Handheld-PC Steam Deck, durch die sich Windows 10 alternativ zum vorinstallierten Steam OS nutzen ließ. Windows 11 hingegen war aufgrund der fehlenden Unterstützung für das Firmware Trusted Platform Module (fTPM) bislang nicht nutzbar. Nun hat Valve ein neues BIOS für Steam Deck veröffentlicht, welches genau diese von Microsoft geforderte Sicherheitsmaßnahme enthält. Die bereits veröffentlichten Treiber für Windows 10 sind hingegen auch für Windows 11 geeignet.

Bessere Akkulaufzeit

Gleichzeitig zum BIOS-Update wurde auch die Stabilität des Handheld-PCs unter Steam OS 3.0 verbessert. Dies soll für längere Batterielaufzeiten und eine größere Kompatibilität des USB-C-Anschlusses sorgen. Hierüber lassen sich ab sofort mehrere Dockingstations und Netzteile verwenden. In den Schnelleinstellungen findet sich zudem ein Schieberegler, der die Bildratenbegrenzung aufhebt. Dies sorgt jedoch je nach Spiel für eine geringere Laufzeit des Handhelds.

Audioprobleme und Dual-Boot

Valve hat für Windows-Fans passende Treiber für die Grafikeinheit der RDNA2-APU sowie WLAN und Bluetooth veröffentlicht. Lediglich die Audiotreiber fehlen noch. Als Ergebnis funktioniert die Tonausgabe unter Windows 11 aktuell weder über die verbauten Lautsprecher noch über einen Kopfhörer. Töne können jedoch über Bluetooth oder USB-C ausgegeben werden. Die Unterstützung von Windows 11 auf dem Steam Deck hat daher noch den Beta-Status. Ein Dual-Boot, also die gleichzeitige Nutzung zweier Betriebssysteme, ist ebenfalls noch nicht möglich. In einer kommenden Version von Steam OS will Valve dies nachreichen.



