Steam: Controller am PC immer beliebter

Immer mehr Nutzer greifen auch am PC zu einem Gamepad. Am beliebtesten sind die Controller von Xbox 360 und PS4.

Vergrößern Der Controller der Xbox 360 ist bei Steam-Spielern am beliebtesten. © xbox.com

Im Rahmen einer Umfrage haben die Betreiber von Steam ermittelt, zu welchen Controllern die PC-Spieler am liebsten greifen, wenn sie Spiele aus ihrer Bibliothek nutzen. Demnach haben über 30 Millionen Spieler mindestens ein Gamepad mit ihren Rechner verbunden. Insgesamt werden sogar über 60 Millionen Gamepads zusammen mit Steam genutzt. Am beliebtesten ist dabei der Controller der Xbox 360, der von 27,2 Millionen Nutzern verwendet wird. Doch auch das Gamepad der PS4 wird von 12,2 Millionen Steam-Nutzern verwendet, der Controller der Xbox One liegt mit 11,5 Millionen knapp dahinter. Deutlich weniger beliebt ist das Gamepad der PlayStation 3, welches von 4,1 Millionen Nutzern verwendet wird.

Der Rest entfällt mit 4,9 Millionen Pads auf Controller unterschiedlicher Hersteller. Hier liegen der Steam Controller und klassische PC Gamepads mit jeweils rund 1,5 Millionen Geräten gleichauf. Dazu gesellen sich Gamepads der PS2, der Switch Pro Controller, Steuerknüppel, Rockband-Instrumente, SNES- und Gamecube-Controller, Lenkräder, Tanzmatten oder N64-Controller.

Wer eine Alternative zu Maus und Tastatur sucht, bekommt mit dem Xbox 360 Controller ein robustes und ergonomisches Gamepad. Die kabelgebundene Version wird bereits ab 15 Euro angeboten. Nach dem Anstecken am PC sollte der Controller in Steam erkannt werden und fortan in allen Spielen mit Gamepad-Unterstützung zur Verfügung stehen.

