Steam Chat erscheint als App für iOS und Android

Denise Bergert

Die Chat-App der Gaming-Plattform Steam ist ab sofort als kostenloser Download für iOS und Android verfügbar.

Vergrößern Der Steam Chat ist ab sofort als Stand-Alone-App verfügbar. © Valve

Valve hat seinen Steam Chat als Stand-Alone-App für die beiden mobilen Betriebssysteme iOS und Android veröffentlicht. Die Software steht ab sofort als kostenloser Download über Apples App Store und Googles Play Store bereit.

Die Steam-Chat-App unterstützt mehrere Funktionen der Chats im Steam-Client für PC. So sehen Nutzer nach dem Login ihre komplette Freundesliste sowie den aktuellen Online-Status der aufgeführten Kontakte. Kategorien und Favoriten werden wie auf dem PC auch in der Chat-App angezeigt. Ebenfalls auf Smartphones an Bord ist der Rich-Chat. Hier können sich Steam-Freunde nicht nur in Textform, sondern auch mit Links, Videos, Tweets, GIFs und Emoticons unterhalten.

Mit Steam Chat für iOS und Android können Nutzer außerdem neue Freunde zu ihrer Kontaktliste auf Steam hinzufügen. Über die App lassen sich per Fingertipp Einladungslinks generieren, die dann per SMS oder E-Mail verschickt werden können. Die App enthält außerdem alle bekannten Gruppenchat-Funktionen. Per Smartphone können im Steam Chat weiterhin Benachrichtigungen für Freunde, Gruppenchats und Chatkanäle individuell eingestellt und angepasst werden.