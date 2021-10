Steam: Anmelden soll bald deutlich einfacher gehen

Michael Söldner

Im Code von Steam ist eine neue Funktion aufgetaucht, mit der man sich per QR-Code und Smartphone anmelden kann.

Vergrößern Die Anmeldung bei Steam könnte bald über einen QR-Code erfolgen. © steampowered.com

Wichtige Konten im Internet sollten mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert werden. Dies gilt auch für die möglicherweise große Spiele-Sammlung bei Steam. Bislang ist hierfür eine Anmeldung per Mobile App nötig, die für begrenzte Zeit gültige Codes ausspuckt, die wiederum als Legitimierung gelten. Die Anmeldung in Kombination mit App, Passwort und PIN ist vielen Nutzern jedoch zu umständlich. Daher arbeitet Steam-Betreiber Valve offenbar an einer neue Sicherheitsoption. Hinweise darauf finden sich im Code der Software, die durch den Dataminer Pavel Djundik ausfindig gemacht wurden. Konkret geht es dabei um einen Login per QR-Code.

Wann kommt das neue Feature?

Neben der Authentifizierung per App könnte es also schon bald eine weitere Option zum Anmelden per QR-Code geben. Darauf lassen schon eingetragene Textbausteine hoffen, die künftig Nutzern angezeigt werden sollen. Nach dem Einscannen in der Mobile-App wären Nutzer dann automatisch bei Steam angemeldet. Noch steht aber nicht fest, wann Valve dieses Feature freischalten möchte. Denkbar ist, dass es zusammen mit der mobilen Plattform Steam Deck im Dezember 2021 starten könnte. Es ist aber auch genauso gut möglich, dass Valve mit der Funktion lediglich experimentiert, ohne sie später für alle Nutzer zugänglich zu machen.

Einfachere Anmeldung schon bald?

Nutzer dürfen dennoch auf eine baldige Freischaltung hoffen, die das umständliche Absichern des eigenen Steam-Kontos vereinfachen dürfte. Schließlich würde dann ein kurzer Schwenk mit der Smartphone-Kamera über den am PC oder Steam Deck eingeblendeten QR-Code ausreichen, um sich sicher bei Steam anzumelden.



