State of Play: Die wichtigsten Ankündigungen für PS4 und PS5

Kris Wallburg

Haben Sie Sonys Livestream verpasst? Wir haben die wichtigsten Ankündigungen zusammengefasst.

Vergrößern Im hauseigenen Livestream stellt Sony regelmäßig neue Playstation-Titel vor. © Sony

In den "State of Play" betitelten Livestream-Events zeigt Sony regelmäßig neue Spiele, Trailer und allgemein Neuerungen rund um das Playstation-Ökosystem. Gestern fand die neueste Ausgabe statt und brachte einige interessante Ankündigungen. Die wichtigsten für Sie zusammengefasst:

Neuer Trailer für God of War Ragnarök

Sony hat einen neuen Trailer für die nächste Ausgabe der God-of-War-Franchise vorgestellt. Neben mehr Story-Details gibt der Trailer auch Einblicke in das Kampfsystem und die Spielwelt.

Like a Dragon: Ishin!: Neues Samurai-Spiel der Yakuza-Entwickler

Like a Dragon: Ishin! erinnert nicht nur vom Namen an die bekannte Yakuza-Franchise, dessen letzte Ausgabe den Titel Yakuza: Like a Dragon trug, auch das im Trailer gezeigt Gameplay zeigt deutlich, welches Studio hinter der Entwicklung steht. Trotzdem ist es nicht Teil der Yakuza-Franchise, sondern eine Neuauflage des Spiels Ryu ga Gotoku Ishin!, das 2014 exklusiv in Japan erschien.

Erster Trailer für neues Tekken 8

Die Kampfspielreihe Tekken bekommt eine neue Ausgabe, im Livestream wurde ein erster Trailer gezeigt. Viel gab es noch nicht zu sehen, aber vor allem die Grafik macht Eindruck. Bei dem Trailer soll es sich laut Entwickler Bandai Namco nicht um einen vorgerenderten Film, sondern um echte Ingame-Grafik handeln.

Rise of the Ronin: Action-RPG in Japan

Das Entwicklerstudio Team Ninja, vor allem bekannt für die Nioh-Reihe, hat sich mit Sony zusammengetan und entwickelt einen neuen Exklusivtitel. Rise of the Ronin erinnert im Trailer an eine Mischung aus Ghost of Tsushima und Assassin's Creed.

PSVR2: Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition

Die VR-Plattform PSVR2 bekommt zwei neue Titel, darunter ein neues Star-Wars-Spiel und ein Brettspiel mit Fantasy-Theme.

Hogwarts Legacy: Exklusive Quest für Playstation

Das heiß erwartete Harry-Potter-Spiel wird zwar kein Playstation-Exklusivtitel, wird aber auf der Playstation eine exklusive Quest beinhalten. Diese hört auf den Namen The Haunted Hogsmeade Shop , dazu passend zeigt Sony einen neuen Trailer.

Neues Belohnungsprogramm mit digitalen Collectibles

Sony hat einige der digitalen Collectibles vorgestellt, die mit dem neuen Belohnungs-Programm Playstation Stars verdient werden können. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um NFTs. Gezeigt wurde unter anderem eine digitale Kopie der Playstation 3. Mit den Collectibles können Sie dann in der Playstation-App und in Ihrem PSN-Profil angeben.