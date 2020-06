State Share: Neues Stadia-Feature in der Beta

Michael Söldner

Mit State Share können sich Spieler per URL in eine laufende Session bei Google Stadia einklinken.

Vergrößern State Share erlaubt das schnelle Einklinken in Spiele-Sessions bei Google Stadia. © google.com

Der Game-Streaming-Dienst Google Stadia bietet ab dem 1. Juli ein neues Feature im Rahmen einer Beta an. Die State Share getaufte Funktion sorgt dafür, dass sich andere Nutzer über eine URL direkt ins laufende Spiel einklinken können. Den Auftakt dafür macht das Stadia-exklusive Spiel Crayta, welches am 1. Juli erscheinen soll. Der Titel ist mit „First of Stadia“ markiert, dies deutet darauf hin, dass Crayta früher oder später auch auf Konsolen, für den PC oder Mobilgeräte erscheinen könnte. Bei Crayta handelt es sich um einen Mix aus Minecraft und Fortnite, der das gemeinsame Bauen von bis zu 20 Teilnehmern in den Vordergrund stellt.

Genau aus diesem Grund eignet sich Crayta auch sehr gut zum Test von State Share: Wird vom Spielleiter ein Link beispielsweise bei Youtube geteilt, so reicht das Anklicken aus, um ohne Ladezeiten direkt in der Spielwelt zu landen. Teilnehmer müssen jedoch alle im Besitz des Spiels sein. Wer Stadia Pro abonniert hat, erhält automatisch Zugriff auf die Premium Edition von Crayta. Wer Stadia kostenlos nutzt, zahlt knapp 40 US-Dollar, die Deluxe Edition mit kosmetischen Gegenständen und Ingame-Währung schlägt mit 60 US-Dollar zu Buche. In einem kurzen Video stellt Google Stadia die neue Funktion State Share vor. Im Spiel wird darin ein Link erstellt, der Abonnenten auf Youtube direkt zur eigenen Session führt.

