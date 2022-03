Startup bietet Unsichtbarkeitsschild für 59 Euro an

Denise Bergert

Hinter dem Unsichtbarkeitsschild von Invisibility Shield Co. werden alle Objekte durch eine spezielle Linsenanordnung unsichtbar.

Vergrößern Der Unsichtbarkeitsschild von Invisibility Shield. © Invisibility Shield Co.

Tarnkappen und Unsichtbarkeitsschilde sind aus Fantasy- und Science-Fiction-Filmen seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Jetzt ist die Technik des Unsichtbarkeitsschildes Realität geworden. Das in London ansässige Startup-Unternehmen Invisibility Shield Co. nutzt für sein Tarnschild eine spezielle Linsenanordnung, die das Licht horizontal umlenkt, wenn es frontal betrachtet wird. Auf diese Weise werden Personen und Objekte hinter dem Schild durch einen optischen Trick „unsichtbar“.

Kleines Schild ab 59 Euro

Bislang hat das Team 25 Schilde entwickelt. Über die Crowd-Funding-Plattform Kickstarter soll nun die Finanzierung weiterer Unsichtbarkeitsschilde gesichert werden. Das Finanzierungsziel in Höhe von rund 6.000 Euro hat Invisibility Shield Co. bereits hinter sich gelassen. Aktuell zählt die Kampagne fast 113.000 Euro von knapp 700 Unterstützern. Interessierte können noch bis zum 14. Mai spenden. Wer mindestens 59 Euro hinterlässt, sichert sich ein kleines Unsichtbarkeitsschild in mit 310 x 210 Millimetern. Für 359 Euro können sich Unterstützer ein Schild in voller Größe mit 950 x 650 Millimetern reservieren. Die Auslieferung soll weltweit im Dezember 2022 erfolgen.

Effekt funktioniert nur bei passendem Hintergrund

Für die Entwicklung des Schilds hat das Team mit unterschiedlichen Linsenformen experimentiert. Die finale Form besteht aus länglichen konvexen Linsen, die parallel über eine Polymerfolie verlaufen. Das Material ist laut den Entwicklern temperatur- und UV-beständig. Der Effekt der Schilde funktioniert am besten vor einem gleichmäßigen Hintergrund wie Himmel, Gras oder Sand. Auch Hintergründe mit definierten horizontalen Linien eignen sich gut. Es ist fraglich, für welche Einsatzzwecke neben witzigen Fotos sich die Folie noch eignet.