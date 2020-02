Starker Deal: Playstation 4 Pro 1TB super günstig bei Saturn

Dennis Steimels

Saturn bietet aktuell die Sony PlayStation 4 Pro mit 1 TB günstiger als jeder andere Händler an. Hier erfahren Sie alle Details.

Vergrößern Derzeit ist die PS4 Pro bei Saturn super günstig © Sony

Im Rahmen der Jahrhundertpreis-Aktion bietet Saturn viele Produkte besonders preiswert an. So ist etwa die PlayStation 4 Pro 1 TB Stand Alone mit 249 Euro deutlich günstiger als bei anderen Händlern. Das nächstbeste Angebote im Preisvergleich liegt bei mindestens 299 Euro (plus 4,99 Euro Versandkosten). Sie sparen also über 50 Euro.



Zum Saturn-Angebot: PlayStation 4 Pro 1 TB Jet Black für nur 249 Euro

Achtung: Das Angebot von Saturn ist online noch bis zum 16. Februar 2020 um 19:59 Uhr verfügbar beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Im Markt läuft die Aktion bis zum 15. Februar 2020. Erfahrungsgemäß sind solche Aktionsprodukte, die so stark reduziert sind, schnell ausverkauft. Günstiger bekommen Sie die PS4 Pro mit 1 TB Speicher derzeit nirgends.

Das kann die PS4 Pro 1TB gegenüber der normalen PS4

Das Upgrade auf die Pro-Version der PS4 sorgt an mehreren Stellen für eine Verbesserung. Die verbaute Festplatte mit 1 TB nimmt deutlich mehr Spiele auf als das 500-GB-Modell der PS4. Außerdem ermöglicht die PS4 Pro in vielen Spielen 4K-Auflösung und HDR für bessere Kontraste. Doch auch ohne Ultra-HD-TV kann die PS4 Pro in vielen Titeln ihre Muskeln spielen lassen, dies sorgt beispielsweise für mehr Details oder eine flüssigere Bildwiederholrate in bestimmten Spielen. Wer Sonys VR-Lösung PSVR besitzt, profitiert sogar noch mehr vom Upgrade auf das Pro-Modell: In vielen Spielen steigt die Renderauflösung deutlich oder die Entwickler können eine Kantenglättung nutzen, die für weniger Treppchen sorgt. Weiterhin kann die PS4 Pro Spiele in Full-HD-Auflösung mitschneiden, wohingegen die normale PS4 Gameplay-Mitschnitte nur in 720p erlaubt.

