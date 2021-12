Starke Last-Minute-Schnäppchen bei Media Markt & Saturn

René Resch

Zum Endspurt vor Weihnachten legen Saturn & Media Markt noch einmal einige tolle Schnäppchen zu Top-Preisen nach.

Vergrößern Hammer Last-Minute-Schnäppchen bei Media Markt & Saturn © Media Markt / Saturn

Die Elektrofachhändler Media Markt und Saturn haben Ihre neuen Angebote-Prospekte mit vielen tollen Schnäppchen veröffentlicht. Die Deal-Flyer "Das beste zum Feste" und "Last Minute Geschenke" laufen jeweils bis zum 24. Dezember 2021. So haben Sie also noch einmal kurz vor Weihnachten die Gelegenheit letzte Top-Deals abzustauben oder die letzten Geschenke zu ergattern.

Aktuell profitieren Sie bei Media Markt & Saturn von einer möglichen 0-Prozent-Finanzierung sowie einer versandkostenfreien Lieferung ab einem Bestellwert von 59 Euro.

"Das beste zum Feste"-Deals bei Saturn - "Last Minute Geschenke" bei Media Markt

Einige der besten Last-Minute-Deals haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Samsung Galaxy Book Go LTE © Samsung Samsung Galaxy Book Go LTE, Notebook mit 13,97-Zoll-Display, Qualcomm-Snapdragon-700-Prozessor, 4 GB RAM, 128 GB interner Speicher und Qualcomm Adreno 618 erhalten Sie für 329 statt 449 Euro. Deal-Preis: 329 statt 449 Euro bei Saturn

Samsung GQ65Q60A QLED-TV © Samsung Samsungs GQ65Q60A QLED-Smart-TV mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale, UHD 4K, Tizen gibt es bei Media Markt aktuell zum Top-Preis von nur 899 Euro. Deal-Preis: 899 statt 1299 Euro bei Media Markt

Weitere aktuelle Deal-Aktionen bei Media Markt & Saturn

Tägliche Adventskalender-Deals bei Media Markt & Saturn © Media Markt Noch bis zum 24. Dezember erhalten Sie täglich neue Deals bezüglich der Adventskalender-Aktion bei Media Markt & Saturn. Die täglichen Deals stellen wir Ihnen in unserem Artikel dazu vor: Zu den Deals der "Adventskalender"-Aktion

