Stark reduziert: Samsung Galaxy Watch Active

Denise Bergert

Samsung Galaxy Watch Active ist in drei Farben aktuell bei Amazon mit 44 Prozent Rabatt erhältlich.

Vergrößern Die Galaxy Watch Active ist bei Amazon für rund 140 Euro erhältlich. © Samsung

Online-Versandriese Amazon hat in dieser Woche die Galaxy Watch Active von Samsung in seine „stark reduziert“-Aktion aufgenommen. Die Fitness-Uhr ist aktuell mit 44 Prozent Rabatt zum Preis von 139,99 Euro erhältlich. Gegenüber der UVP in Höhe von 249 Euro sparen Käufer im Rahmen der Rabatt-Aktion rund 110 Euro. Die Galaxy Watch Active steht bei Amazon in drei Farbversionen zur Auswahl: Silbernes Uhrengehäuse mit Armband in Grau, schwarzes Uhrengehäuse mit schwarzem Armband und Uhrengehäuse in Rose Gold mit rosafarbenem Armband.

Die Galaxy Watch Active misst gegenüber dem Vorgänger nur noch 39,5 x 39,5 mm und 10,5 mm in der Höhe. Zusammen mit dem Armband bringt die smarte Uhr 46 Gramm auf die Waage. Der rund Super-AMOLED-Bildschirm löst mit 360 x 360 Pixeln auf und ist durch Gorilla Glass 3 vor Kratzern geschützt. Der integrierte Akku mit 230 mAh soll bei „normaler Nutzung“ bis zu 45 Stunden durchhalten. Zur weiteren Ausstattung gehören der Dualcore-Prozessor Exynos 9110, 768 Megabyte RAM, vier Gigabyte interner Speicher und das Tizen-basierte Betriebssystem Wearable OS 4.0 von Samsung. Die Fitness-Uhr ist vor Staub und Spritzwasser geschützt und verfügt über Accelerometer, Gyroscope, Barometer und Pulsüberwachung. Bluetooth 4.2 oder WLAN b/g/n sowie NFC sind ebenfalls an Bord.

