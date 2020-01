Stardew Valley und weitere Spiele im neuen Humble Bundle

René Resch

Im neuen Humble Bundle gibt es verschiedene Farm-Spiele zu einem günstigen Paketpreis. Mit dabei: Stardew Valley.

Vergrößern Humble Bundle: Stardew Valley zum Angebots-Preis © Humble Bundle

Es gibt wieder ein neues Humble Bundle. Im "Humble Sweet Farm Bundle" kommen Fans von Farm-Spielen voll auf ihre Kosten. Mit dabei sind Spiele wie Evergarden und Equilinox Wenn Sie sich das komplette Humble Bundle für den Preis von 8,97 Euro sichern, erhalten Sie zudem das beliebte Stardew Valley. Der aktuelle Steam-Preis für Stardew Valley liegt bei 13,99 Euro, natürlich ohne die sechs weiteren Spiele aus dem Bundle - das neue Humble Bundle ist also ein guter Deal..



Ab einem Betrag von 0,89 Euro erhalten Sie die ersten drei Spiele: Niche - a genetics survival game, Magicat sowie Evergarden. Für 6,57 Euro oder mehr folgen weitere drei Titel: Equilinox, Ultimate Chicken Horse und Samorost 3. Für den finalen Betrag von 8,97 Euro oder mehr erhalten Sie das beliebte Stardew Valley .



Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selber festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an Charity-Organisationen oder an die Entwickler gehen soll. Falls Sie einzelne Spiele schon besitzen, können Sie diese an Freunde verschenken.

Zum "Humble Sweet Farm Bundle"



Die Spiele in der Übersicht

Für einen Betrag ab 0,89 Euro:



Niche - a genetics survival game

Magicat

Evergarden

Für einen Betrag ab 6,57 Euro:



Equilinox

Ultimate Chicken Horse

Samorost 3

Für einen Betrag ab 8,97 Euro:



Stardew Valley



Großartige Games für wenig Geld mit Humble Choice

Humble Choice ist ein neuer Service, der das bekannte Humble Monthly ersetzt. Abonnenten erhalten dabei Zugriff auf die Humble Trove und bekommen monatlich 10 oder mehr Games präsentiert, aus denen sie, je nach ausgesuchtem Plan, wählen können, welche Spiele sie behalten. Hier die verschiedenen Abo-Pläne, aus denen Sie wählen können:

Lite für 4,49 Euro im Monat

Zugriff auf die Humble Trove

Basic für 13,99 Euro im Monat

Sie können monatlich 3 Spiele wählen, die Sie behalten dürfen

Premium für 17,99 Euro im Monat

Sie können monatlich 9 Spiele wählen, die Sie behalten dürfen

Direkt zu Humble Choice



Für Januar 2020 stehen die folgenden 12 Spiele zur Auswahl:

Mittelerde: Schatten des Krieges

Graveyard Keeper

Two Point Hospital

Dirt Rally 2.0

Street Fighter V

Bad North: Jotunn Edition

Trailmakers

Unrailed!

Whispers of a Machine

Them’s Fightin‘ Herds

Mages of Mystralia

Grip Combat Racing

Weitere Informationen zu Humble Choice finden Sie hier:



Spiele-Abo: Aus Humble Monthly wird Humble Choice