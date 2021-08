"Star Wars: The Bad Batch" erhält 2. Staffel auf Disney+

René Resch

Der "The Clone Wars"-Ableger "Star Wars: The Bad Batch" kam bei den Fans gut an - Disney spendiert der Serie eine zweite Staffel.

Noch vor dem Staffel-Finale von "Star Wars: The Bad Batch" kündigt Disney+ schon die zweite Staffel der Animationsserie an, die gleichermaßen der Nachfolger der beliebten "Star Wars: The Clone Wars"-Serie ist - dazu hat Disney bereits einen Teaser bereitgestellt, in dem noch keine Szenen zu sehen sind sowie eine offizielle Pressemitteilung.

„Die Fans haben die Action und das Drama von Star Wars: The Bad Batch begeistert aufgenommen, und wir freuen uns, dass das Star Wars Animationsuniversum auf Disney+ weiter ausgebaut wird. Als offizielles Streaming Zuhause für das Star Wars Franchise können wir die zweite Staffel, dieser, bei den Fans beliebten Animationsserie, kaum erwarten“.

Auch der Produzent Dave Filoni zeigt sich erfreut: „Das gesamte Lucasfilm Animations-Team und ich möchten uns bei Disney+ und unseren Fans für die Möglichkeit bedanken, die Geschichte der Bad Batch weiter erzählen zu können . “

Die Geschichte um die "Clone Force 99" geht somit in eine neue Runde. Informationen zur Story verriet Disney noch nicht keine und auch ein genaues Release-Datum wurde bisher noch nicht genannt. Das Finale der ersten Staffel wird ab dem 13. August 2021 auf Disney+ abrufbar sein.

