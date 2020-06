Star Wars: Squadrons - Erster Trailer heute um 17 Uhr

Panagiotis Kolokythas

EA wird heute Nachmittag das neue Star-Wars-Spiel Squadrons offiziell vorstellen. Der Reveal-Trailer ist hier ab 17 Uhr verfügbar.

Vergrößern Star Wars: Squadrons ist das nächste Star-Wars-Spiel von EA © Youtube

Electronic Arts hat für heute Nachmittag 17 Uhr die Vorstellung eines neuen Star-Wars-Spiels angekündigt. In einem ersten Trailer soll dann "Star Wars: Squadrons" offiziell enthüllt werden. Über ein neues Star-Wars-Videospiel wird seit längerem spekuliert, Ende vergangener Woche gab es dazu auch noch einen Leak im Internet.

Besonders hoch sind die Erwartungen nach dem hervorragenden Star Wars Jedi: Fallen Order von Respawn Entertainment, welches EA im November 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht hatte. In einem Tweet deutet EA auch bereits mit einem "Piloten werden gesucht!" an, dass sich die Spieler in Squadrons wohl hinter die Steuerknüppel von Raumschiffen setzen dürfen, um an virtuellen Weltraumschlachten teilzunehmen. Den Gerüchten zufolge wird das Online-Spiel im Mittelpunkt stehen, aber es wird auch eine Einzel-Spielerkampagne geben.

Die letzte Weltraum-Flugsimulation im Star-Wars-Universum liegt schon viele Jahre zurück. Ein echtes Highlight war Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter, welches von Totally Games entwickelt wurde und im Jahr 1997 für Windows erschien.



Mehr zu Star Wars: Squadron dann ab 17 Uhr (15.6.) in diesem Reveal-Trailer: