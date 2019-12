Star Wars: Promo-Event in Fortnite

Denise Bergert

Regisseur J.J. Abrams hat Fortnite genutzt, um Werbung für seinen neuen Film Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers zu machen.

Vergrößern J.J. Abrams schaute am Wochenende in Fortnite vorbei. © Epic Games

Disney und Regisseur J.J. Abrams haben den Battle-Royale-Titel Fortnite genutzt, um die Werbetrommel für den neuen Star-Wars-Streifen Der Aufstieg Skywalkers zu rühren. Bei einem Ingame-Event im Drive-In-Kino Risky Reels auf Fortnites Insel landete J.J. Abrams virtuelles Abbild in einem Millennium Falcon inmitten eines Kampfes mit TIE Fightern und Sternen-Zerstörern. Präsentiert wurde die Show von Geoff Keighley – Host und Schöpfer von The Game Awards. Nach Keighleys Einleitung zeigte J.J. Abrams einen neuen Clip aus Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers mit Rey, Finn und Poe. Im Anschluss flog der Regisseur in seinem Millennium Falcon wieder davon.

Damit war das Ingame-Event jedoch noch nicht beendet. Es folgte eine Ansprache von Darth Sidious über den Tag der Sith. Zum Schluss konnten Fortnite-Spieler über ihre favorisierte Lichtschwert-Farbe abstimmen. Mit dem Event halten die neuen Waffen Einzug ins Spiel – zusammen mit zahlreichen Star-Wars-Herausforderungen. Seit November gibt es in Fortnite außerdem Star-Wars-Skins. Fortnite wurde in der Vergangenheit bereits für Film-Promotion-Aktionen für The Avengers und John Wick genutzt. Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers startet am 19. Dezember in den deutschen Kinos.

