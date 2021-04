Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake in Entwicklung

Denise Bergert

Entwickler Aspyr Media arbeitet aktuellen Gerüchten zufolge an einem Remake des 20 Jahre alten "Star Wars: Knights of the Old Republic".

Vergrößern Kommt bald ein Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic"? © Electronic Arts

Bereits seit 2020 bitten Star-Wars-Fans Publisher Electronic Arts per Petition, doch ein Remake zum knapp 20 Jahre alten Rollenspiel "Star Wars: Knights of the Old Republic" zu entwickeln. Ihre Bitte scheint nun erhört worden zu sein - zwar nicht von Electronic Arts, aber von Aspyr Media. Wie Spielebranchen-Insider Jason Schreier in dieser Woche im Youtube-Format MinnMax Show verriet, arbeitet Aspyr Media angeblich an einem Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic".

Aspyr Media konnte sich bereits mit diversen Portierungen und Remastered-Versionen von älteren Videospielen einen Namen machen. Das Studio arbeitete unter anderem an modernen Konsolen-Versionen von "Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse" und "Star Wars: Republic Commando". Aspyr Media zeichnete zudem für die Smartphone-Portierungen von "Star Wars: Knights of the Old Republic" verantwortlich. Ob es sich bei der neuen Version von "Star Wars: Knights of the Old Republic" um eine Portierung oder um ein Remake mit überarbeiteter Grafik handeln wird, ist derzeit noch unklar. Erste Details sind möglicherweise im Rahmen des Star Wars Day am 4. Mai 2021 zu erwarten. "Star Wars: Knights of the Old Republic" erschien ursprünglich für den PC und die erste Xbox. Es folgten Portierungen für Mac, Android und iOS.