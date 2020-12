Michael Söldner

In wenigen Tagen soll der zweite Teil von „Star Wars: Knights of the Old Republic 2“ für iOS und Android erscheinen.

Vergrößern Star Wars: Knights of the Old Republic 2 erscheint für iOS und Android. © steampowered.com

Mit einer PC-Durchschnittswertung von 85 Prozent gehört das 2005 veröffentlichte Rollenspiel „Star Wars: Knights of the Old Republic 2“ zu den besten Genrevertretern. Wer den Titel damals verpasst hat, kann schon bald auf seinem iOS- oder Android-Gerät in den Krieg gegen die Sith Lords ziehen: Entwickler Aspyr Media will schon am 18. Dezember eine leicht optimierte Version des Rollenspiels veröffentlichen. Bislang stand das Spiel nur für PC und die erste Xbox zur Verfügung. Bald kann auch auf dem iPhone, iPad oder einem beliebigen Android-Gerät zum Lichtschwert gegriffen werden. Durch leichte Verbesserungen soll der Titel auch auf Mobilgeräten gut spielbar sein.

Mit einem Trailer zur Mobilversion von „Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords“ wollen die Macher alle Spieler auf das Rollenspiel einstimmen. Darin finden sich Szenen aus der neuen Umsetzung. Für die USA steht mit 14,99 US-Dollar auch schon ein Preis fest. Ein ähnlicher Preis dürfte auch deutsche Spieler erwarten. Wer bis zur Veröffentlichung von Teil 2 den ersten Ableger der Reihe nachholen möchte, kann dies für 5,49 Euro im App Store bzw. für 4,79 Euro im Google Play Store tun. In beiden Teilen kann sich der Spieler für die helle oder die dunkle Seite der Macht entscheiden. Im Verlauf der Geschichte schließen sich dem Spieler viele NPC-Charaktere an, die teilweise aus den Filmen bekannt sind. Dazu kommen folgenschwere Entscheidungen, die den Ausgang der Geschichte beeinflussen können.





