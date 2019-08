Star Wars IX: Neue Szenen mit Darth-Vader-Röcheln

Panagiotis Kolokythas

In einem Youtube-Clip sind neue Szenen aus Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers zu sehen - Mit Darth-Vader-Röcheln?

Vergrößern Szene aus dem neuen Clip zu Star Wars - Episode IX © Youtube / Disney

Im offiziellen Star-Wars-Kanal auf Youtube gibt es einen Clip, der neue Szenen aus Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers zeigt. Der neunte Teil der Star-Wars-Reihe kommt am 20. Dezember in die Kinos und schließt die Skywalker-Saga ab. Der rund 2:10 Minuten lange Clip feierte seine Premiere am vergangenen Woche auf der D23 Expo 2019 von Disney in Anaheim (Kalifornien, USA). Kurze Zeit später wurde der Clip dann auch auf Youtube hochgeladen.



Mit den neuen Szenen zu Star Wars - Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers gibt es einige Enthüllungen, er sorgt aber auch für einige Fragen, ohne - und das ist auch gut so - etwas von der Story zu verraten.

In dem Clip ist beispielsweise Rey (gespielt von Daisy Ridley) mit einem dunklen Umhang und zwei roten Lichtschwertern zu sehen, die zu einem Doppelklingen-Lichtschwert werden, wie man es von Darth Maul kennt. Verfällt Rey der dunklen Macht?

In einer weiteren Szene hat C-3PO zwei rote statt gelbe Augen. Warum? Ist C-3PO etwas kurz vorm Durchdrehen? Und mit Jannah (gespielt von Naomi Ackie) wird ein neuer Charakter eingeführt, der auf der Seite des Widerstands kämpft.



Und da ist auch noch ein Röcheln zu hören, kurz nachdem Imperator Palpatine (ja - er ist wieder dabei) sagt: "Jetzt nähert sich deine Reise ihrem Ende". Stammt das Röcheln etwa von Darth Vader? Was sich J.J. Abrams für das Skywalker-Finale ausgedacht hat, erfahren wir wohl dann ab dem 20. Dezember im Kino...

