Star Trek Picard - erster Teaser verfügbar

Panagiotis Kolokythas

Amazon hat den ersten Teaser zur Serie "Star Trek: Picard" veröffentlicht. Warum hat Picard die Sternenflotte verlassen?

Vergrößern Star Trek Picard: Die neue Serie startet noch 2019

Die Spannung für Star-Trek-Fans steigt: Noch in diesem Jahr wird die zweite Star-Trek-Serie starten, die den Titel "Star Trek Picard" trägt. In den USA wird die Serie von CBS produziert und über das Streaming-Angebot CBS All Access angeboten werden. Für die restliche Welt hat sich Amazon Prime Video die Rechte gesichert. Und Amazon Prime Video Deutschland hat nun auch den ersten Teaser zur Serie bereit gestellt:





Im Mittelpunkt von Star Trek Picard steht der legendäre Enterprise-Captain Jean Luc Picard (gespielt von Sir Patrick Stewart). Die Handlung setzt 25 Jahre nach den Ereignissen von Star Trek: The Next Generation ein. Picard hat die Sternenflotte verlassen und ist zu einem Weinbauer geworden. Was hat ihn dazu gebracht? Auf diese spannende Frage wird es sicherlich in "Star Trek Picard" eine Antwort geben. Immerhin war Picard zuletzt als Admiral zu einer wichtigen Person der Sternenflotte geworden und hatte der Menschheit zu einem Sieg verholfen.



Kuriose Seitenbemerkung: Die von Amazon aktuell unter dem Youtube-Video hinterlegte Beschreibung beginnt mit den Worten "James Kirk ist ein rebellischer Hitzkopf im amerikanischen Niemandsland..." Wer sich nun an den Kopf kratzt: Richtig - die Beschreibung hat nichts mit "Star Trek Picard" zu tun, hier hat wohl jemand bei Amazon den richtigen Text nicht gefunden...