"Star Trek: Picard": Q kehrt zurück - Trailer zur zweiten Staffel

Panagiotis Kolokythas

Der erste Trailer zur zweiten Staffel von "Star Trek: Picard" ist erschienen. Es gibt ein Wiedersehen mit Q.

Vergrößern "Star Trek: PIcard": Die zweite Staffel kommt 2022 © Paramount+

Der US-Sender CBS hat einen ersten Trailer zur zweiten Staffel von "Star Trek: Picard" veröffentlicht. Außerhalb der USA hat sich Amazon die Rechte für Amazon Prime Video gesichert und die erste Staffel ist hier zu sehen. In den USA ist die Serie über den Streaming-Service Paramount+ verfügbar.

Der Trailer trägt den Titel "We can save the future" ("Wir können die Zukunft retten") und wurde nicht zufällig am 16. Juni 2021 veröffentlicht: Im Star-Trek-Universum ist der 16. Juni der "Captain-Picard-Tag": In der Star-Trek-Serie mit Jean-Luc Picard pflegte der Captain an diesem Tag die Tradition, die Schulkinder auf der U.S.S. Enterprise-D einzuladen.

Höhepunkt des Trailers: Es gibt ein Wiedersehen mit "Q" (gespielt von John de Lancie), der auf dem Weingut von Picard (Patrick Stewart) auftaucht. Die ersten Worte von Q an Picard: "Mon Capitaine, how i missed you" begrüßt. Die zweite Staffel von "Star Trek: Picard" soll im kommenden Jahr starten. Zum Cast gehören: Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady, John de Lancie und Brent Spiner.