Star Trek Discovery: 3. Staffel startet am 15. Oktober 2020

Panagiotis Kolokythas

CBS hat den Starttermin für die dritte Staffel von Star Trek Discovery bekannt gegeben. Die Corona-Epidemie hat den Start verzögert.

Vergrößern Star Trek Discovery: Dritte Staffel startet am 15. Oktober 2020 © Netflix

Die dritte Staffel von Star Trek Discovery wird ab dem 15. Oktober per Stream verfügbar sein. Das hat der US-Sender CBS mitgeteilt, der die Serie in den USA über seinen Streaming-Dienst CBS All Access ausliefert. In anderen Ländern und auch Deutschland ist die Serie als Netflix Original Serie exklusiv über Netflix verfügbar. Die ersten beiden Staffeln sind hier bei Netflix verfügbar.

Netflix hat noch nicht mitgeteilt, ab wann die Folgen der dritten Staffel von Star Trek Discovery als Stream verfügbar sein werden. Bei den vergangenen zwei Staffeln standen die Folgen wenige Stunden nach der Veröffentlichung bei CBS All Access für die Netflix-Nutzer außerhalb der USA zum Ansehen bereit. Die Chancen stehen also für Star-Trek-Fans gut, dass die erste Folge der dritten Staffel von Star Trek Discovery am 16. Oktober 2020 (ein Freitag) zu sehen sein wird. Die Veröffentlichung der weiteren Folgen folgt dann wöchentlich.

Insgesamt besteht die dritte Staffel von Star Trek Discovery laut Angaben von CBS aus 13 Episoden und hat damit weniger Folgen als die ersten beiden Staffeln, die 15 beziehungsweise 14 Folgen hatten. Die Produktion der neuen Folgen der dritte Staffeln hatte sich aufgrund der weltweiten Coronavirus-Pandemie verzögert. Die genau Fortsetzung der Handlung wird natürlich noch nicht verraten. In der offiziellen CBS-Mitteilung ist nur davon die Rede, dass die Discovery-Crew aufbreche, "in eine unbekannte Zukunft, weit entfernt von der Heimat, die sie einst kannte".

Die wichtigsten Charaktere der ersten Staffeln sind auch wieder dabei. Allen voran Sonequa Martin-Green als Commander Michael Burnham, Mary Wiseman als Fähnrich Sylvia Tilly und Doug Jones als Commander Saru.