Star Citizen bis 23. September kostenlos spielen

Denise Bergert

Im Rahmen des Free-Fly-Events können interessierte PC-Besitzer das Weltraum-Spiel gratis spielen.

Vergrößern Star Citizen kostenlos ausprobieren. © Cloud Imperium Games

Entwickler Cloud Imperium Games veranstaltet in diesem Monat ein Free-Fly-Event für den PC-Titel Star Citizen. Noch bis zum 23. September 2020 können interessierte PC-Besitzer das Weltraum-Spiel dabei kostenlos probespielen.

So geht's:

Legen Sie sich auf robertsspaceindustries.com einen Account an. Geben Sie den Aktionscode "SHOWDOWN2950" ein. Laden Sie das Spiel (ca. 60 Gigabyte) herunter. Starten Sie das Spiel und nutzen Sie es bis zum 23. September gratis.

Im Rahmen des Free-Fly-Events können PC-Besitzer auf die aktuelle Alpha-Version 3.10 mit insgesamt 16 Schiffen zugreifen. Im Spiel stehen unterschiedliche Modi zur Auswahl. In Arena Commander treten bis zu vier Spieler in Dogfights gegeneinander oder im Team gegen die KI an. In Star Marine kämpfen 24 Spieler gegeneinander. Wer während des Free-Fly-Events einen Freund auf den Geschmack von Star Citizen bringt, welcher sich ebenfalls einen Account für das Spiel anlegt, der erhält das Schiff P52-Merlin gratis.